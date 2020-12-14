الجزيرة يوقع عقد شراكة مع «المسعود»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع الجزيرة شراكة جديدة مع «مجموعة المسعود»، لتصبح شريك السيارات الرسمي للنادي لمدة 3 مواسم، في صفقة يظهر بموجبها شعار نيسان - المسعود على الزي الرسمي للفريق الأول في كل البطولات التي يشارك فيها.

وتسهم الشراكة مع «مجموعة المسعود»، في ترسيخ المكانة الرائدة للنادي، في عالم الأعمال وارتباطه القوي بالمجتمع في العاصمة أبوظبي، وذلك بفضل الرغبة المشتركة بين «المسعود»، والجزيرة في السعي الدائم، لتحقيق المزيد من النجاح، ما يرفع من القيمة التسويقية للنادي بصفته أحد أفضل الأندية الرياضية في الدولة، فيما يتعلق بجذب واستقطاب الرعاة والشركاء.

وقال مسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود: سعداء بتكوين هذا التحالف المهم مع الجزيرة، أحد أنجح الأندية الرياضية في الدولة، وهذه الشراكة تمثل بالنسبة لنا تعبيراً عن التقدير، والدعم الذي توليه مجموعتنا لقطاع الرياضة، وما تلعبه من أدوار مؤثرة في تحسين حياة الأجيال الشابة والناشئة في الإمارات، لطالما كانت للرياضة أدوار أساسية ومهمة في إنشاء أجيال شابة تتمتع بصحة عالية، كما تسهم في بناء علاقات مجتمعية راسخة وممتدة، وفي «المسعود» نعتبر أن شراكتنا مع الجزيرة خطوة كبيرة ضمن استراتيجيتنا الرامية للمساهمة في عكس رؤية أبوظبي بالتحول إلى وجهة مفضلة ودائمة لأكبر الأحداث الرياضية العالمية.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: إن إيجاد طرق مبتكرة للتواصل المباشر مع شريحة الشباب في أبوظبي يمثل أولوية قصوى لشركتنا؛ لذا تجسد هذه الشراكة دفعة قوية لنا ولعلامتنا التجارية «نيسان»، وتعتبر كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم، كما تتمتع بمكانة خاصة بالنسبة لشركة «نيسان»، والتي تملك إرثاً من الشراكات الاستراتيجية مع العديد من المسابقات العالمية الكبرى، مثل دوري أبطال أوروبا، ومن جانبنا نرحب بشراكتنا مع الجزيرة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك فيما بيننا.

وقال علي يوسف الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لمجموعة نادي الجزيرة: انضمام شريك جديد يحظى بارتباط وثيق بأبوظبي، وبسمعة رائعة على المستوى العالمي، هو مؤشر واضح على خطط النادي بعدم الاكتفاء بالنجاح الرياضي فقط، بل بالتطور والنمو بجانب العديد من الأعمال التجارية الناجحة في أبوظبي.

وأضاف: الشراكة مع «مجموعة المسعود» تمثل بالنسبة لنا فرصة رائعة للتواصل مع مشجعينا عبر قناة تجارية ناجحة، كما أن انضمام هذه الشركة الرائعة لأسرة شركاء الجزيرة يعتبر مصدر فخر لنا جميعاً، وتحظى «مجموعة المسعود» بتاريخ من النجاحات يمتد إلى 50 عاماً، وبسمعة تجارية رائعة، كإحدى كبريات المؤسسات الرائدة في أبوظبي، توجتها مؤخراً بالفوز بجائزة نيسان العالمية للوكلاء عام عام 2019، وبفضل شراكتنا، وتاريخنا العريق، وتشابهنا في الإرادة والتصميم، فإن الجزيرة و«مجموعة المسعود» يتمكنان دائماً من تخطي كل التحديات بنجاح، في الملاعب والطرقات.