إدواردو.. «سوبر الهلال» متواضع مع «الفرسان»!

منير رحومة (دبي)

أحدث انضمام البرازيلي كارلوس إدواردو ضجة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية، ودوى صدى انتقاله من الهلال السعودي إلى دوري الخليج العربي بشكل واسع لدى الجماهير، في مختلف دول المنطقة، نظراً للقيمة الكبيرة للاعب، والنجاحات الواسعة التي حققها على مدار 5 سنوات في الدوري السعودي، توجها بـ 6 ألقاب محلية، وبطولة دوري أبطال آسيا.

ومنذ انضمامه إلى شباب الأهلي، حرصت أعداد كبيرة من جماهير الهلال السعودي، على متابعة أخبار نجمها السابق إدواردو، نظراً للمكانة الكبيرة التي يحظى بها، والرغبة في مواصلة الاستمتاع بإبداعاته ومهاراته الكروية داخل «المستطيل الأخضر»، إلا أن المفاجأة كانت كبيرة للجميع، باختفاء نجومية اللاعب، وتواضع مستواه مع «الفرسان» حتى الآن، وعدم استفادة الفريق من هذه الصفقة الكبيرة بالشكل المطلوب، حتى إن النجومية داخل شباب الأهلي تحولت إلى اللاعب المقيم الذي لا يتجاوز 19 عاماً إيجور جيسوس هداف الفريق، ومتصدر ترتيب الهدافين في دورينا.

ولم يشارك إدواردو إلا في 5 مباريات بدوري الخليج العربي، بإجمالي 361 دقيقة فقط، حيث غاب عن الظهور لخمس جولات كاملة بسبب الإصابة، مما أثر بشكل واضح على مستواه وإمكاناته الفنية، وبالتالي لم يسهم في سرعة انسجام اللاعب مع أجواء الكرة الإماراتية، واستعادة نجوميته وبريقه، وتساءلت جماهير الهلال من خلال متابعتها لحساب نادي شباب الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسباب اختفاء نجمها «السوبر إدواردو»، مستغربين من ابتعاده عن الملاعب، من دون أي توضيح من إدارة «الفرسان» عن إصابته وفترة غيابته، وطرحوا السؤال: أين اختفى نجمنا السابق؟ خاصة أن شباب الأهلي يحتل حالياً المركز السابع في جدول الترتيب، مبتعداً كثيراً عن كوكبة الفرق المنافسة على لقب الدوري.