منتخب الشاطئية يخوض وديتين أمام المغرب

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخب الكرة الشاطئية، إلى العاصمة المغربية الرباط، لإقامة معسكر خارجي من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري، ضمن استعداداته للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

واختار المدرب محمد المازمي 11 لاعباً للمعسكر هم: حميد جمال، عباس علي، علي كريم، كمال علي، حسن أحمد، وليد محمد، أحمد ملاحي، علي محمد، هشام المنتصر، سعيد عيد، حسن علي.

ويخوض منتخبنا خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام المغرب 17 و18 ديسمبر.

وأقام «أبيض الشاطئية» تجمعاً داخلياً في دبي، وأجرى عدداً من التدريبات في ملعب الاتحاد، بمشاركة مجموعة من اللاعبين، قبل أن يتم الاستقرار على القائمة النهائية.

وقال علي ‬حمد ‬البدواوي ‬عضو ‬مجلس ‬الإدارة، ‬رئيس ‬لجنة ‬كرة ‬القدم ‬الشاطئية، ‬إن ‬المعسكر ‬يأتي ‬ضمن ‬خطة ‬إعداد ‬وتأهيل ‬المنتخب ‬للاستحقاقات ‬المقبلة، ‬وبصورة ‬خاصة ‬نهائيات ‬كأس ‬آسيا ‬2021، ‬والمقرر ‬إقامتها ‬في ‬تايلاند، ‬والمؤهلة ‬إلى ‬مونديال الشاطئية، ‬والمعسكر ‬الداخلي في ‬دبي، ‬والذي حظي ‬بمتابعة ‬واهتمام ‬من مجلس ‬إدارة ‬اتحاد ‬الكرة، حقق ‬أهدافه ‬من ‬خلال ‬إعادة ‬تأهيل ‬اللاعبين، ‬ورفع ‬مستوى ‬لياقتهم ‬البدنية، ‬بعد ‬فترة ‬التوقف ‬الطويلة ‬بسبب ‬«جائحة ‬كورونا».