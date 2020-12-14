«الإمبراطور» يتصدر «إعلام السامبا» بصفقة هيلمان

مراد المصري (دبي)

تصدر الوصل وسائل الإعلام البرازيلية، بعد تقديمه رسمياً المدرب الجديد أودير هيلمان، الذي بدأ بالفعل مهمته مع الفريق، وذلك بالنظر للانطباع الجيد الذي يملكه في بلاد «السامبا»، خلال عمله مع أندية عدة، أبرزها إنترناسيونال وفلومينينسي والمنتخبات البرازيلية، ومتابعة الجميع له في مرحلة مهمة من مشواره التدريبي، يبحث خلاله عن كسر عناد الألقاب مع «الإمبراطور».

وأبرزت «جلوبو» الأشهر في البرازيل تقريراً موسعاً عن المدرب، مؤكدة أنه اختار مهمة صعبة على صعيد دوري الخليج العربي، بالنظر إلى الفارق الحالي بين الوصل والشارقة المتصدر، مشيرة إلى أن المدرب اختار مشروعاً مهماً مع فريق كبير في الكرة الإماراتية، بوصفه ثاني الفرق حصداً للقب الدوري، مع وجود طموح المنافسة على كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، بوجود «الفهود» في ربع نهائي المسابقتين.

ورأت صحيفة «يو أو إل» الرياضية، أن رحيل المدرب عن فلومينينسي سيكون مدمراً للفريق، نظراً لقدرات المدرب الذي يتميز بالانضباط التكتيكي، وعرف الفريق الاستقرار معه في الفترة الماضية.

واستعرضت «سبورت جازيتا» مراسم تقديم هيلمان، وشددت على أنه مقبل أمام مهمة قوية مع الوصل، إلا أن خبرة المدرب من شأنها أن ترجح قدرته على تجاوزها، والمساهمة في استكمال المشروع الذي قبله لمدة موسم ونصف الموسم، من أجل وضع الوصل على المسار الصحيح.

وركز موقع «جاوتشا» البرازيلي، على خيار المدرب بالبحث عن تحدٍ جديد، خصوصاً مع عدم تمديد عقده الذي ينتهي صيف 2021، رغم أنه يحصل على أكثر من 250 ألف ريال برازيلي شهرياً، فيما يحصل مع الوصل على نحو 600 ألف ريال، وهو مبلغ مضاعف، إلا أنه ليس السبب الوحيد لقبوله المهمة الجديدة، ولكن محاولة للتعرف على مكان مختلف لكرة القدم.