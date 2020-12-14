استفتاء «سبورت فور أوول».. ويلتون وخصيف وسلطان

دبي (الاتحاد)

حصد البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الشارقة، جائزة أفضل لاعب في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، ضمن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول»، بحصوله على 39% من الأصوات، بعد أن رجح الإعلاميون كفة اللاعب بمنحه 16 بطاقة ترشيح من أصل 20، بنسبة 32%، بينما منحه جمهور الشبكة المشاركين في الاستفتاء 361 صوتاً فقط، من إجمالي 3053، بنسبة 7%، ليتفوق صاحب هدف الفوز لـ «الملك» على الوصل في الوقت القاتل، على عبدالله رمضان لاعب الجزيرة، الذي حل ثانياً بـ 31%، جمع معظمها من تصويت الجمهور 1184 من 3053 مشاركاً، بنسبة 23%، بينما حصل على 4 بطاقات ترشيح فقط من الخبراء بنسبة 8%.

وفي فئة أفضل حارس، غرد علي خصيف حارس «فخر أبوظبي»، بعيداً في صدارة ترتيب الاستفتاء، بعدما حصد أعلى نسبة بـ 49.1 %، مقسمة ما بين 21.1 % من الجمهور و28 % من الخبراء.

وذهبت جائزة أفضل حكم إلى سلطان محمد صالح بـ 68% بعد تميزه في إدارة «ديربي العاصمة» بين الجزيرة والوحدة، وتبعه محمد عبيد خادم الذي أدار لقاء حتا وبني ياس بـ 22%، وأحمد سالم خلفان، الذي أدار لقاء خورفكان واتحاد كلباء بـ 10%.