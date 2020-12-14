دبي (الاتحاد)
حصد البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الشارقة، جائزة أفضل لاعب في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، ضمن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول»، بحصوله على 39% من الأصوات، بعد أن رجح الإعلاميون كفة اللاعب بمنحه 16 بطاقة ترشيح من أصل 20، بنسبة 32%، بينما منحه جمهور الشبكة المشاركين في الاستفتاء 361 صوتاً فقط، من إجمالي 3053، بنسبة 7%، ليتفوق صاحب هدف الفوز لـ «الملك» على الوصل في الوقت القاتل، على عبدالله رمضان لاعب الجزيرة، الذي حل ثانياً بـ 31%، جمع معظمها من تصويت الجمهور 1184 من 3053 مشاركاً، بنسبة 23%، بينما حصل على 4 بطاقات ترشيح فقط من الخبراء بنسبة 8%.
وفي فئة أفضل حارس، غرد علي خصيف حارس «فخر أبوظبي»، بعيداً في صدارة ترتيب الاستفتاء، بعدما حصد أعلى نسبة بـ 49.1 %، مقسمة ما بين 21.1 % من الجمهور و28 % من الخبراء.
وذهبت جائزة أفضل حكم إلى سلطان محمد صالح بـ 68% بعد تميزه في إدارة «ديربي العاصمة» بين الجزيرة والوحدة، وتبعه محمد عبيد خادم الذي أدار لقاء حتا وبني ياس بـ 22%، وأحمد سالم خلفان، الذي أدار لقاء خورفكان واتحاد كلباء بـ 10%.