برشلونة وسان جيرمان «ذكريات الريمونتادا»!

باريس (أ ف ب)

أوقعت قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي سحبت أمس، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية مانشستر سيتي الإنجليزي، في مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

تتجدّد المواجهة بين برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أوقعتهما القرعة في مواجهة مثيرة، بعد أربعة أعوام من «الريمونتادا» الشهيرة للفريق الكتالوني.

وبعد أربعة أعوام على خسارته المذلة 6-1 في ملعب «كامب نو» في إياب ثمن النهائي، بعد فوزه برباعية نظيفة ذهاباً، ستكون الفرصة متاحة أمام فريق العاصمة الفرنسية للثأر من خصمه، آملاً أن يكون لاعبه البرازلي نيمار الذي أصيب في كاحله في لقاء الدوري أمام ليون، جاهزاً لمواجهة فريقه السابق وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان نيمار بطل المواجهة التي جمعت الفريقين في عام 2017، عندما سجل هدفين في الدقيقتين 88 و91، قبل أن يمرر الكرة الحاسمة لهدف سيرجي روبرتو في الدقيقة 95، ليحقق برشلونة «ريمونتادا تاريخية».

وستكون الفرصة سانحة أمام البرازيلي الذي كان مصيرياً في تأهل فريقه إلى الأدوار الإقصائية بثنائية في الفوز 3-1 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الخامسة، وهدف الفوز 1-صفر ضد لايبزج الألماني في الرابعة، وثلاثية «هاتريك» في الانتصار على باشاك شهير التركي في الأخيرة، لمواجهة ميسي بعدما كشف إثر الفوز أمام «اليونايتد»: أرغب جداً باللعب معه مجدداً، علينا القيام بذلك العام المقبل.

ويعيش برشلونة فترة صعبة محلياً، واختتم دور المجموعات في دوري الأبطال، بخسارة ثلاثية أمام يوفنتوس الإيطالي، أفقدته الصدارة، علماً أنه ودع ربع نهائي النسخة الماضية، بسقوط تاريخي أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8.

وفي أبرز المواجهات الأخرى، يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب مع لاتسيو الإيطالي، فيما يشهد الدور مواجهة قوية بين تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

أما ريال مدريد زعيم المسابقة القارية مع 13 لقباً، فيواجه أتالانتا الإيطالي الذي بلغ الأدوار الإقصائية للعام الثاني توالياً في مشاركته الثانية في دوري الأبطال.

فيما يأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو قيادة يوفنتوس الإيطالي إلى تحاشي خروج متتالٍ من هذا الدور، بعدما سقط أمام ليون الفرنسي الموسم الماضي، عندما يواجه بورتو البرتغالي.

ولن تكون المهمة سهلة على ليفربول الإنجليزي حامل اللقب ست مرات آخرها عام 2019، عندما يصطدم مع لايبزج الذي بلغ نصف النهائي الموسم الفائت وأقصى مانشستر يونايتد من دور المجموعات في الحالي.

أما إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، يلتقي مع بوروسيا دورتموند الألماني.