«هدف» يفصل «ميسي 642» عن «الجوهرة»!

برشلونة (د ب أ)

قاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة للإفلات من كمين ضيفه ليفانتي، بعدما أحرز الهدف الوحيد، خلال فوزه الصعب لـ«البارسا» على منافسه، مساء أمس الأول، في المرحلة الثالثة عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم، وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الخامس، مقابل تعادلين، وأربع هزائم، إلى 17 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن، علماً بأنه يملك مباراتين مؤجلتين. وأصبح ميسي على بعد هدف وحيد، من أجل معادلة رقم الجوهرة السمراء البرازيلي بيليه، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في نادٍ واحد.

أحرز ميسي 642 هدفاً مع برشلونة في 746 مباراة خاضها مع الفريق الكتالوني، بمختلف المسابقات، فيما سجل بيليه 643 هدفاً رفقة سانتوس البرازيلي على مدار 18 عاماً ما بين عامي 1956 و1974.