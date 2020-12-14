«الدون 100» مع «السيدة العجوز»

جنوى (رويترز)

نفذ كريستيانو رونالدو ركلتي جزاء في وقت متأخر في مباراته «المئوية» مع يوفنتوس في جميع المسابقات، ليقود حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إلى الفوز 3-1 على مضيفه جنوة، وسدد «الدون»، الذي أحرز هدفين من ركلتي جزاء في الفوز 3-صفر على برشلونة يوم الثلاثاء الماضي، كرة في منتصف المرمى في الدقيقة 78، ثم أضاف هدفه الثاني قبل دقيقة واحدة من النهاية، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في «الكالشيو» هذا الموسم، متساوياً في صدارة الهدافين مع إبراهيموفيتش نجم ميلان، وخاض رونالدو المباراة الـ100 مع «السيدة العجوز»، في جميع البطولات، وسجل 79 هدفاً منذ انتقاله إليه، قادماً من ريال مدريد الإسباني عام 2018.