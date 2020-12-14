«أجواء البهجة» تعود إلى بيرنلي

لندن (رويترز)

قال المدافع جيمس تاركوسكي: إن أجواء البهجة عادت إلى أروقة ناديه بيرنلي الإنجليزي، رغم أنه لا يزال قريباً من منطقة الهبوط، مؤكداً أن الفوز 1-صفر على أرسنال السبت الماضي، يمكن أن يشكل نقطة انطلاق للتقدم إلى مركز أفضل بين فرق البطولة العشرين.

وأحرز بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال هدف المباراة بالخطأ في شباك فريقه ليمنح بيرنلي فوزه الأول في ملعب النادي اللندني منذ 1974، ويبعده عن آخر ثلاثة مراكز في القائمة.

وقال تاركوسكي عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: هناك أجواء من البهجة في أروقة النادي الآن، أعرف أننا حتى الآن في مركز متأخر في القائمة، لكن هذا لا يقلقنا كثيراً جداً.

وأضاف المدافع: نحن سعداء بالفوز، والحصول على ثلاث نقاط ثمينة.

وخسر بيرنلي 5 من أول 6 مباريات خاضها في الدوري الانجليزي هذا الموسم، لكنه خسر مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات، عندما هزمه مانشستر سيتي 5-صفر أواخر الشهر الماضي.

وأردف تاركوسكي قائلاً: الأسابيع القليلة الماضية كانت جيدة. وفيما عدا مباراة سيتي فإن النتائج كانت بالفعل جيدة، وكذلك الأداء ونحن نتطلع للأفضل.