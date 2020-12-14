منديش يعتذر بسبب إصابة نيمار

باريس (أ ف ب)

قدم البرازيلي تياجو منديش لاعب وسط ليون، اعتذاره لتسببه بإصابة قوية لمواطنه نيمار نجم باريس سان جرمان في كاحله الأيسر، في نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في ختام المرحلة 14 من الدوري الفرنسي.

وكان نيمار خرج باكياً على الحمّالة في نهاية المواجهة التي خسرها فريقه بهدف، بعد تعرضه لخطأ قوي من منديش في الوقت بدل الضائع أدى إلى طرد مباشر للأخير.

وكتب منديش عبر حسابه على انستجرام: الأخطاء تحدث، ولكنني هنا لأقدم اعتذاري لنيمار. آمل ألا يكون الأمر خطيراً.

وأعرب المدرب الألماني توماس توخل عن «قلقه» بعد المباراة حيال إصابة نجمه، الذي انتقد سابقاً بسبب مبالغته على أرض الملعب لدى التعرض للأخطاء، رغم التأكد من إصابته بالتواء في القدم.