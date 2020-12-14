أولييه يفارق الحياة

لندن (د ب أ)

كشفت تقارير إخبارية أن جيرار أولييه المدرب السابق للمنتخب الفرنسي، والعديد من الفرق الأوروبية البارزة، فارق الحياة عن عمر يناهز 73 عاماً. وسبق لجيرار أولييه تدريب باريس سان جيرمان ولنس وليون في فرنسا، وكذلك ليفربول وأستون فيلا الإنجليزيين.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن أولييه فارق الحياة،بعد صراع طويل مع مشكلات صحية. وقاد أولييه فريق ليفربول للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس الاتحاد الأوروبي «يويفا» في موسم 2000 /‏‏ 2001، وبعدها قاد فريق ليون للتتويج بلقب الدوري الفرنسي في موسمين متتاليين.