السعودية تسلم ملف الترشح لتنظيم «آسيا 2027»

الرياض (د ب أ)

سلَّمت السعودية، أمس، رسمياً ملف ترشحها لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتوجه الوفد السعودي إلى العاصمة البحرينية المنامة لتسليم ملف استضافة البطولة إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد القاري، والأمين العام للاتحاد داتو ويندسور جون، بدلاً من السفر إلى المقر الرئيسي للاتحاد في كوالالمبور، وذلك بسبب قيود السفر المفروضة جرَّاء أزمة فيروس «كورونا المستجد».

ورحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بوفد الاتحاد السعودي، معرباً عن تقديره لمساعي السعودية لاستضافة الحدث القاري الكبير.

وتضمن ملف الترشح عرضاً بتقنية «الهولوجرام» للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تناول فيه الرسائل الرئيسية لملف الترشح، الذي يحمل شعار «معاً لمستقبل آسيا».