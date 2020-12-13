«القارة العجوز» تترقب قرعة «الأبطال» اليوم

باريس (أ ف ب)

تترقب «القارة العجوز» قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا اليوم في سويسرا، ومن بين الأندية الـ16 المتأهلة التي ستكون موزعة على مستويين في القرعة، وصلت أربعة من ألمانيا وإسبانيا، وثلاثة من إيطاليا وإنجلترا، فيما يكمل بورتو البرتغالي حامل اللقب مرتين وباريس سان جيرمان الفرنسي وصيف النسخة الأخيرة لائحة الـ16، واللافت أن 12 نادياً من أصل 16 تخوض دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي.

ويبدو بايرن ميونيخ مرشحاً قوياً للدفاع عن لقبه، بعد حصده 16 نقطة في دور المجموعات، وهو بين أندية المستوى الأول التي تصدرت مجموعاتها، والتي تضم مواطنه بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي، وسان جيرمان وريال مدريد.