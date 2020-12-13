دورتموند يقيل فافر

برلين (أ ف ب)

أقال بوروسيا دورتموند الألماني مدربه السويسري لوسيان فافر، عقب تعرضه لخسارة «مذلة» على أرضه بدوري «البوندسليجا» أمام شتوتغارت 1-5، وهي الأثقل للنادي خلال عقد من الزمن، بحسب ما أعلن النادي «الأصفر».

وأكد دورتموند في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن لوسيان لم يعد مدرب دورتموند، لافتاً إلى أن مساعد فافر إدين ترزيتش سيحل بدلاً منه في مهمة التدريب مؤقتاً حتى نهاية الموسم.

وقال المدير الرياضي للنادي ميكايل تزورك: من الصعب علينا اتخاذ هذه الخطوة، لكننا نعتقد أن التطور السلبي الحالي وضع أهداف الموسم في خطر، وعلينا اتخاذ إجراءات.