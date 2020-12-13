كريستال بالاس يُصيب توتنهام بـ «نقطة»!

لندن (أ ف ب)

أهدر توتنهام نقطتين ثمينتين، في سعيه لإحراز لقبه الأول منذ 60 عاماً، بتعادله مع مضيفه وجاره في العاصمة البريطانية كريستال بالاس 1-1، في المرحلة الثانية عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ورفع توتنهام رصيده إلى 25 نقطة، ويحل ضيفاً على ليفربول الأربعاء المقبل في قمة المرحلة الثالثة عشرة.

ومنذ سقوطها على أرضها أمام إيفرتون صفر - 1 في المباراة الافتتاحية، لم تخسر كتيبة المدرب جوزيه مورينيو أياً من مبارياتها الـ11 التالية في الدوري المحلي، لكن الفريق فشل في الحفاظ على تقدمه على كريستال بالاس بهدف سجله هدافه هاري كين بتسديدة قوية فشل في التعامل معها الحارس الإسباني فيسنتي جواياتا في الدقيقة الـ23، رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، قبل أن يدرك بالاس التعادل عن طريق جيفري شلوب مستغلاً خطأ من الحارس هوجو لوريس في الدقيقة الـ81.