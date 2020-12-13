سيف بن زايد: شغف الانتصار اختطف أنظار العالم إلى أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، منافسات «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا - 1 الجولة الختامية لبطولة العالم 2020»، التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في أبوظبي في موسمها الــ 70، وكرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الفائز بجولة أبوظبي المتسابق ماكس فيرستابن، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في البطولات القادمة.

وكان سموه، يرافقه معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وشيس كاري الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مجموعة «فورمولا -1».. قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 «أبوظبي 2020»، معلناً بدء انطلاق الجولة الختامية لهذا الموسم بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات.

وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان جميع محبي رياضة سباقات السيارات في العالم، بنجاح واختتام البطولة والمنافسة القوية التي جرت بين جميع المشاركين الذين سعوا لنيل لقبها في الموسم الــ 70 لبطولة «الفورمولا1». وقال سموه، إن نجاح استضافة الدولة الجولة الختامية العالمية للفورمولا - 1 خلال هذه الظروف الاستثنائية إضافة متميزة إلى رصيد الإمارات، من الإنجازات المتواصلة. وشكر سموه جهود منظمي الجولة الختامية للبطولة وأعرب عن شكره وتقديره للشركاء لدورهم في إنجاح استضافة الدولة هذا الحدث الرياضي العالمي، وظهوره بصورة مشرفة تليق بمكانة دولة الإمارات العالمية في تنظيم الفعاليات وفق أعلى المعايير.

وقال سموه، إن نجاح تنظيم البطولة خلال هذه الظروف يؤكد إمكانات دولة الإمارات وتميز كوادرها الوطنية في تحويل التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» إلى فرص نجاح وإنجازات.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد أشاد بالنجاح التنظيمي، وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن حلبة ياس في العاصمة أبوظبي امتزج فيها ضجيج سيارات أمهر السائقين بشغف الانتصار لإحراز لقب ختام بطولة العالم الاستثنائية لسباقات الفورمولا 1، التي اختطفت أنظار مئات الملايين حول العالم. أصدق التهاني للفائزين بالبطولة»، وأضاف سموه: «نتمنى من العلي القدير الفوز الأكبر لسلامة البشرية على جائحة كوفيد 19». وكان السائق الهولندي قد كتب اسمه في سجل أبطال جولة أبوظبي، ليكون الاسم السادس بعد هاميلتون المتصدر بخمسة ألقاب، وفيتيل بثلاثة ألقاب ولقب وحيد لكل من رايكونن وروزبيرج وبوتاس وأخيراً فيرستابن.

ونجح سائق «ريد بل» في كسر احتكار فريق مرسيدس للقب ياس منذ سبع سنوات، حيث تألق فيرستابن على المضمار، ونجح في الحفاظ على وجوده بالمركز الأول منذ اللفة الأولى حتى اللفة 55 والأخيرة.

واحتل بوتاس سائق مرسيدس المركز الثاني في ترتيب جولة أمس، فيما جاء زميله بالفريق وبطل العالم لويس هاميلتون في المركز الثالث، وتوج محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بوتاس وهاميلتون بكأسي المركزين الثاني والثالث. ولم تتغير المراكز الثلاثة الأولى من البداية وحتى النهاية، وهي نفسها مراكز الانطلاق، أما المركز الرابع فكان من نصيب ألبون سائق ريد بل الذي دخل في معركة ساخنة على المركز الثالث مع بطل العالم، إلا أن الأخير حسمها بقوة خاصة في اللفة الأخيرة بعدما اقترب منه، وحل لوريس سائق مكلارين في المركز الخامس.

وأضاف الهولندي فيرستابن لقبه العاشر خلال مسيرته، حيث نجح في الصعود على منصة التتويج كبطل في تسع جولات منذ بداية مشواره مع عالم الفورمولا ـ 1. ورغم أن البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس قد حسم لقب بطولة العالم، إلا أن ذلك لم يمنع الإثارة من الوجود والحضور بقوة على حلبة مرسى ياس، حيث حظي السباق بإثارة بالغة، خاصة على بعض المراكز، أبرزها الثالث والرابع والخامس. وشهدت جولة أبوظبي خروج سيرجيو بيريز سائق فريق ريسينج من السباق عند اللفة 11، بسبب عطل مفاجئ في المحرك، ليودع عالم الفورمولا ـ 1 بشكل لم يكن يحبه، حيث كان يريد السائق المخضرم أن يظهر بمستوى متميز يختتم به مسيرته مع رياضة السرعة.

وعقب نهاية السباق، تحدث الهولندي فيرستابن، حيث أعرب عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب ياس للمرة الأولى في مسيرته، مؤكداً أن السباق كان غاية في الصعوبة، لاسيما أن الحلبة لها خصوصية بالغة، وتتطلب تعاملاً من نوع خاص، للفوز ونيل شرف الصعود على منصة التتويج.

وأشار إلى أن إدارة السباق كانت رائعة والاستراتيجية نجحت في مساعدته على الاحتفاظ بالإطارات لأطول فترة ممكنة، وهو ما مكنه من الفوز، أما بوتاس سائق مرسيدس فاعترف بأن السباق كان غاية في الصعوبة والمنافسة مع فيرستابن كانت قوية للغاية، ووجه التهنئة إلى سائق ريد بل على الفوز باللقب، مؤكداً أنه قدم سباقاً رائعاً، لكنه شدد على أن صعوده على منصة التتويج في آخر سابقات الموسم أمر رائع يستحق الفرحة والسعادة.

ووجه الشكر إلى فريقه مرسيدس على الموسم الرائع بشكل عام، والفوز بلقب السائقين والصانعين عن جدارة واستحقاق.

من جهته، وجه بطل العالم لويس هاميلتون وصاحب المركز الثالث في سباق أمس، التهنئة إلى الهولندي ماكس فيرستابن على حصد لقب الجولة الأخيرة، مؤكداً أنه استحق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وعبر عن فخره وسعادته بما قدمه مع فريقه وزميله بوتاس، مؤكداً أن مرسيدس قدم موسماً ولا أروع على صعيد البطولة، وأكد أن الجميع قام بما يجب أن يقوم به على أكمل وجه. وأشار إلى أن صعوده على منصة التتويج للمرة الـ 165 يمنحه الفخر، مشيراً إلى أنه لم يتوقع أن يكون على المنصة بعد غيابه عن سباق البحرين، مشدداً على أنه سيبدأ تدريباته مجدداً بشكل سريع من أجل الاستعداد للموسم المقبل.