سيف النعيمي: شكراً أبطال العـالم

أبوظبي (الاتحاد)

وجه سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، التهنئة إلى ماكس فيرستابن على فوزه بلقب السباق الختامي في أبوظبي، مثنياً على الأداء الرائع الذي قدمه طوال عطلة أسبوع السباق، كما توجه بالتهنئة إلى لويس هاميلتون الذي أضاف في هذا الموسم لقباً إضافياً من ألقاب بطولة العالم للفورمولا - 1، وقال: «سعدنا بتعافيه وعودته إلى أجواء المنافسة في حلبة مرسى ياس، بعد أن أمتع المشجعين بأدائه القوي في البطولة طيلة الموسم».

تابع: «نتوجه بالشكر إلى فرق الفورمولا -1 والسائقين الذين شاركوا في إنجاح النسخة الـ 12 من سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، ونحن مسرورون بحضور هذا العدد من نخبة المواهب في عالم سباقات السيارات ومشاركتهم في أعلى مستويات المنافسة على مدار الأيام الثلاثة الماضية. كانت الأجواء مختلفة في البطولة والسباق خلال هذا العام لأسباب واضحة، ولكن الجهود المبذولة وراء الكواليس في سبيل تنظيم واستضافة هذا الحدث كانت هائلة. ونتقدم بالشكر إلى جميع الشركاء الذين ساهموا معنا في استضافة السباق لهذا العام، آملين أن تشهد نسخة العام القادم العودة إلى الأجواء المعتادة للسباق في جزيرة ياس».

واختتم: «نتوجه كذلك بالشكر والامتنان لأبطال خط الدفاع الأول على إخلاصهم وتفانيهم في العمل في سبيل حماية الوطن خلال عام 2020. يمثل هؤلاء الأبطال قيم الإيثار والعزيمة المترسخة في مجتمع الإمارات، ونهدي عطلة أسبوع هذا السباق لهم، وقد سعدنا باستضافة 600 من أبطال خط الدفاع الأول على مدار الأيام الثلاثة الماضية للاستمتاع بهذه التجربة الشاملة على جزيرة ياس، آملين أن تكون هذه التجربة قد وفرت لهم ذكريات رائعة مع نهاية هذا العام».