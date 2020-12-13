تعرف على أغلى حلبة فورمولا على الإطلاق!

مراد المصري (دبي)



نشر الموقع الرسمي لبطولة العالم فورمولا - 1 تقريراً موسعاً بعنوان «مرسى ياس» الحلبة الأغلى على الإطلاق، وذلك مع استضافتها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الذي يعد ختام الموسم الحالي.

وأكد التقرير أن حلبة ياس في أبوظبي التي افتتحت في 2009 بعد أعمال شارك فيها نحو 14 ألف عامل بمجموع 35 مليون ساعة عمل هي الأغلى، وتعد تحفة معمارية متطورة تكنولوجياً والأميز في عالم سباقات الفورمولا - 1.

وتُعد الحلبة جزءاً من مشروع مستمر في جزيرة ياس، التي تضم فنادق ومراكز بيع بالتجزئة ومشاريع سكنية ومتنزهات ترفيهية رائدة عالمياً، منها: عالم فيراري وياس ووتر وورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي وملعب ياس لينكس للجولف.

وأشاد التقرير بالتطور التكنولوجي في الحلبة، وميزة أن جميع المقاعد البالغ عددها 45 ألف مغطاة بالكامل، إلى جانب أماكن أخرى بميزات إضافية لمتابعة المنافسات رفعت الطاقة الاستيعابية خلال النسخ الماضية إلى 60 ألف متفرج.

التقرير اعتبر أن أكثر الميزات شهرة في حلبة مرسى ياس هو وجود فندق دبليو أبوظبي، الذي يعتبر أول فندق تم بناؤه على حلبة سباقات #فورمولا_1 مستوحى من سرعة سباقات السيارات وجماليات الفن الإسلامي القديم.

كما أبرز التقرير ميزة الحلبة التي ينطلق فيها السباق قبل غروب الشمس ليكون السباق الوحيد في العالم الذي يقام عند الغسق، ثم يستكمل بعد غروب الشمس، من خلال تشغيل نحو 4700 مصباح إضاءة في أكبر تركيب إضائي لموقع رياضي دائم في العالم، ليضمن انتقالاً سلساً للسائقين من النهار إلى الليل.