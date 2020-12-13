1000 لاعب يدشنون «عربية الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، بطولة العرب للفئات السنية للذكور والإناث «أونلاين»، والتي تتضمن 16 مسابقة بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 21 دولة، بمعدل 640 لاعباً في المرحلة التمهيدية و372 لاعباً في المرحلة النهائية، وتابع الافتتاح ماجد السلمان الأمين العام للاتحاد السعودي للشطرنج، وسامي خضر سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي، ولويس نيكوب رئيس الاتحاد الأفريقي.

وأشاد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا بالعلاقة التي تربط الاتحاد الأفريقي للشطرنج ونظيره العربي، مؤكداً أن الاتحاد العربي للشطرنج يسعده أن يستفيد من خبرات لويس نيكوب وأنشطة الاتحاد الأفريقي على المستوى القاري والدولي، مشيداً بمشاركة رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج كضيف شرف في افتتاح البطولة العربية للفئات السنية للذكور والإناث 2020، ووجه الشيخ سعود المعلا الدعوة إلى لويس لزيارة الإمارات ونادي الشارقة للشطرنج أكبر نادي للشطرنج في العالم، والذي يحتضن مقر الاتحاد العربي للشطرنج.

يشرف على البطولة عدد من الحكام العربي من الإمارات السعودية والأردن وسوريا والمغرب والعراق وفلسطين، ويترأس اللجنة الحكم الدولي الإماراتي فيصل الحمادي.