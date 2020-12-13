أبوظبي إلى نهائي «دولية الإمارات للبولو»

غنتوت (الاتحاد)

تأهل فريق أبوظبي للمباراة النهائية لبطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها العشرين، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ليلتقي أبوظبي مع غنتوت على كأس البطولة غداً الثلاثاء بملعب الشيخ زايد بنادي غنتوت، في سيناريو يتكرر من مواجهة الدور الأول، والتي حسمها غنتوت لمصلحته.

وجاء تأهل فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني للنهائي، بفوزه على فريق ابن دري بنتيجة 7 مقابل 6.5، بعد مباراة قوية مثيرة تميزت بالندية والتكافؤ من لاعبي الفريقين الذين تبادلوا السيطرة على مجريات المباراة في أشواطها الأربعة، وتألق خلالها المحترف الأرجنتيني باوتيستا جارسيا بـ «الهاتريك» الذي سجله ومنح فريقه بطاقة التأهل على حساب ابن دري.

جاءت نتائج الأشواط لمصلحة فريق أبوظبي، حيث أنهى الشوط الأول بهدف عبر هوجو بارابوتشي، وفي الشوط الثاني أدرك ابن دري التعادل عبر جريجوريو جيلوسي، ورد أبوظبي بهدف التقدم عبر باوتيستا جارسيا، لينتهي الشوط بهدفين مقابل هدف ونصف.

وتغيرت النتيجة بشكل كبير بالشوط الثالث حيث سجل أبوظبي 4 أهداف، وسجل ابن دري هدفين، وجاءت أهداف أبوظبي عن طريق ماكسي مالاكالزا وباوتيستا جارسيا «هدفين» وفارس اليبهوني لينتهي 6 /‏ 3.5، وفي الشوط الرابع قلص ابن دري النتيجة بتسجيله 3 أهداف، لكن أبوظبي أضاف هدف حسم المواجهة والتأهل للمباراة النهائية.