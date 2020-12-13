قوارب التنين تزين مياه سد حتا

دبي (الاتحاد)

فاز فريق «دبي ديجرز» بالمركز الأول في سباق الفئة المفتوحة لمسافة 200 متر، لسباق «تحدي قوارب التنين الشعبي»، أحد أكثر السباقات حماسة وجماهيرية في الصين، الذي أقيم في مياه سد حتا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وحتا كاياك، وتحت رعاية موانئ دبي العالمية، وبمشاركة 640 متسابقاً، فيما فاز فريق دراجون فاير بالمركز الأول في سباق فئة السيدات لمسافة 200 متر، وتوج فريق موانئ دبي العالمية بالمركز الأول في كأس المؤسسات، وفي الفئة المختلطة لمسافة 200 متر فاز فريق تيتانز.

وسط متابعة جماهيرية متميزة للسباق الذي يتطلب امتلاك مهارات التجديف والعمل الجماعي كفريق واحد، لكسب المنافسة في المسار الذي يمتد لمسافة 200 متر.

وتحظى فعاليات سباق قوارب التنين بشعبية كبيرة في الصين وعدد من دول جنوب وشرق آسيا، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على ضم هذه الأحداث ذات الطبيعة الرياضية والمجتمعية في برنامج فعالياته، حيث يؤكد تنظيم السباق في دبي منذ العام 2008 على اندماج الجاليات في المجتمع وحرصها على ممارسة هواياتها التراثية وإقامة التجمعات الرياضية والمجتمعية، بمشاركة واسعة من الرياضيين، وحضور كبير من الجمهور، وبتسهيلات تقدمها المؤسسات الحكومية الرياضية وغير الرياضية.