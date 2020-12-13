«الشراعية 22 قدماً» تبحر في جميرا

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم سباق الجولة الثانية والختامية، من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في شواطئ جميرا الخميس المقبل، وذلك ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2020-2021، حيث ينطلق في الثانية والنصف من بعد الظهر لمسافة تصل إلى أكثر من 5 أميال بحرية.

أعلنت اللجنة المنظمة أمس الأول عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق، عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في موقع النادي الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث ستتنافس القوارب المشاركة في السباق المرتقب على لقبي فئتي الشباب والناشئين.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد استهل نشاطه في الموسم الرياضي البحري الجديد 2020-2021 في شهر سبتمبر الماضي، بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، حيث تنافس على المراكز الأول لفئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً نحو 30 قارباً، على متنها ما يصل إلى 150 نوخذة وبحار، وأسفرت النتائج عن فوز القارب «إقلاع 118» بالمركز الأول لفئة الشباب، بينما نال المركز الثاني القارب «هجوم 105» وحصل على المركز الثالث القارب «برق 85»، ولدي فئة الناشئين حصل على المركز الأول القارب «طوفان 21»، ونال المركز الثاني القارب «سراب 24»، واحتل المركز الثالث القارب «ناهل 90».