البطران: «الشتوي» متنفس لعشاق الوطن واللعبة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد يوسف البطران عضو مجلس اتحاد الجو جيتسو، أن المعسكر الشتوي الذي انطلق أمس، يشكل فرصة متميزة أمام طيف كبير من المواهب اليافعة والشابة للتدرب ضمن أجواء احترافية مع نخبة نجوم اللعبة في الدولة، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب والرجال، والاستفادة من أحدث المرافق التدريبية المتاحة.

ودشنت، أمس، فعاليات المعسكر الشتوي للجو جيتسو الذي يقام في الفترة من 13 ديسمبر الجاري إلى 7 يناير 2021 في «جو جيتسو أرينا»، وينظمه الاتحاد بالتعاون مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار، وسط مشاركة واسعة النطاق من اللاعبين الذين ينتمون إلى الفئة العمرية من 12- 18 عاماً.

وأضاف البطران: المعسكر يمثل متنفساً رائعاً للاعبين والطلبة، ويعود عليهم بقدر كبير من الفائدة والمنفعة، ناهيك عن كونه يعد نافذة لاكتشاف المزيد من الخامات الجيدة التي تحتاج مهاراتها إلى التدريب المناسب والصقل على أيدي أمهر المدربين المواطنين والعالميين.

ويتضمن المعسكر جدولاً متنوعاً من الأنشطة التي ترتكز بشكل أساسي على تدريبات الجو جيتسو واللياقة البدنية، كما سيتاح أمام المشاركين الاستمتاع بأنشطة رياضية أخرى ذات شعبية كبيرة مثل السباحة وكرة القدم وكرة السلة وغيرها، فضلاً عن احتضانه سلسلة من المسابقات الترفيهية وورش العمل التثقيفية. وتستمر فعاليات المعسكر على مدار أيام الأسبوع، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، يحضر خلالها المشاركون خمس جلسات تدريبية متنوّعة تضمن لهم تعزيز مهاراتهم في رياضة الجو جيتسو، وتحسين لياقتهم البدنية ومرونتهم على بساط النزال.

ويأتي المعسكر وسط ترقب انطلاقة بطولة الاتحاد التنشيطية الأسبوع القادم، بمشاركة نجوم الجو جيتسو المعروفين في رحلة استعدادهم للموسم الرياضي الجديد، ويقدم المعسكر الشتوي للمشاركين فيه فرصة الاحتكاك بمواهب الجو جيتسو التي تحتضنها الدولة من خارج إطار المنتخب.

وانسجاماً مع البروتوكول الطبي وفي إطار الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضماناً لسلامة وصحة اللاعبين، أبرز جميع المشاركين نتائج فحوصات كوفيد- 19 سلبية، أجريت في فترة زمنية تقل عن 48 ساعة، عملاً بالتوجيهات المحلية والاتحادية لاحتواء انتشار العارض الصحي العالمي.

ولضمان استقطاب أوسع شريحة ممكنة من اللاعبين، ومنحهم المرونة اللازمة، أتاح اتحاد الجو جيتسو للاعبين فرصة التسجيل للمشاركة في المعسكر لأسبوع واحد أو أسبوعين، أو الاشتراك في أسابيعه الأربعة، ويمكن للاعبين الراغبين بالمشاركة في المعسكر التسجيل في جو جيتسو أرينا يومياً بين الساعة الثانية ظهراً والسابعة مساءً.