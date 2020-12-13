«المونديال» أول الأهداف و«المسابقات» يقترب من النور

رضا سليم (دبي)

شهد الاجتماع الذي عقده اتحاد اليد أمس تفاعلاً كبيراً من الأندية، بحضور عدد كبير من رؤساء الأندية ورؤساء شركات الألعاب الرياضية والمشرفين عن اللعبة في الأندية، وتقدم الحضور نبيل عاشور رئيس الاتحاد، وعبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وعدد من الأعضاء، وأكد نبيل عاشور أن الهدف من الاجتماع هو تطور كرة اليد بشكل عام في كل الاتجاهات، والعمل على تطوير المسابقات والمدربين المواطنين والمنتخبات والصعود بالمنتخب إلى المونديال، وهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف الجميع ما يعد تحدياً أمام الاتحاد والأندية، ونحن نفتح أبوابنا لكل الأندية سواء مع رؤساء اللجان أو الأعضاء، ولكن لا بد أن نضع أمامنا جميعاً هدف التأهل للمونديال.

وطالب عبدالسلام ربيع رئيس لجنة الحكام بدعم الأندية للحكام من خلال دخول اللاعبين لسلك التحكيم سواء الذين رحلوا ولم يكملوا مسيرتهم في اللعبة، خاصة أن عدداً كبيراً من الحكام تجاوز السن ولا يوجد قاعد للحكام.

وطرح الحضور للاجتماع عدد من المقترحات في اتجاه المسابقات والحكام والمنتخب والمراحل السنية، أبرزها مد العمر الافتراضي لمسابقات المراحل وبالتحديد فئة الشباب، نظراً لعدم وجود منتخب يشارك في كأس العالم في ظل ارتباط المراحل السنية بالاتحاد الدولي، وهناك تسرب للصغار من مرحلة الشباب ولا يعود اللاعبون مجدداً.

واختتم نبيل عاشور الجلسة عن تطوير المسابقات، وهناك عمل كبير داخل لجنة المسابقات والمشروع سيكون الهدف منه زيادة التنافس بين الجميع، ولن يعرف أي فريق من البطل إلا في آخر مباراة من الموسم، والشكل الجديد يتم الإعلان عنه بعد الجلوس مع المدربين لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع.

النصر يتصدر دوري الأقوياء

أسدل الستار عن الجولة الرابعة لدوري أقوياء اليد، بفوز العين على الظفرة بنتيجة 37-22، بصالة البنفسج، فيما فاز مليحة على الوحدة بفارق هدف 29-28 على صالة الوحدة، وانتهى الشوط الأول بتقدم مليحة 18-13. ويتقدم النصر لصدارة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن فريق مليحة الثاني، وتراجع الشارقة للمركز الثالث برصيد 9 نقاط بعدما غاب عن هذه الجولة يليه العين بنفس الرصيد في المركز الرابع، وفي المركز الخامس الجزيرة برصيد 8 نقاط متساوياً مع الوصل السادس ثم شباب الأهلي السابع برصيد 7 نقاط ودبا الحصن الثامن برصيد 6 نقاط متساوياً مع الظفرة التاسع ثم بني ياس العاشر برصيد 4 نقاط والوحدة الأخير برصيد 3 نقاط.