كأس تشرشل للبولو تدخل الجولة الثانية

دبي (الاتحاد)

تتواصل اليوم منافسات بطولة كأس وينستون تشرشل للبولو، والتي تحتضنها ملاعب ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية حتى 18 من الشهر الجاري، وتقام اليوم مباراتان، تجمع الأولى بين فريقي الحبتور ومهرة، وتعقبها مباراة جرين جيتس مع الذئاب، وتشهد البطولة مشاركة 6 فرق ويقودها العديد من نجوم اللعبة بالدولة والمنطقة الخليجية والعربية، إلى جانب العديد من محترفي اللعبة الأجانب.

وسيكون الملعب رقم 1 ساحة منافسة ساخنة بين الشقيقين محمد الحبتور الذي يقود «الحبتور»، بمواجهة شقيقه راشد الحبتور الذي يقود «مهرة»، وتلقى الحبتور خسارة أمام «الإمارات» في بداية مشواره بالبطولة، وسيدفع بكوكبة لاعبيه ومنهم نيكولاس إيسلا وجستو كوكينو وتوماس أريارتي، وبنفس الوقت يمني راشد الحبتور النفس ببداية جيدة بمشواره بالبطولة، عندما يقود فريقه المكون من اللاعبين طارق الحبتور وسيجاندو امادوري وجاكنتو امادوري.

ويتطلع فريق الذئاب لبصمة الظهور الأول بالبطولة من بوابة «جرين جيتس»، في المباراة الثانية، ويعول «الذئاب» على عناصره حبتور الحبتور وسانتوس أريارتي وماركوس هاريوت ودياز البيردي، والحال لم يختلف عند «جرين جيتس»، الساعي للفوز لتعويض خسارته الأولى أمام «أنكورا بنجاش» 9/‏‏ 7، وتدرك نور أبو خضرا قائدة الفريق صعوبة المهمة رغم تجانس فريقها.