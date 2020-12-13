إطلاق دوري الرياضات الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

تقدم الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الرياضات الإلكترونية، بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للدولة، خلال الاجتماع الدوري للجمعية الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، بحضور المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام، وعبد الله الوحشي المدير التنفيذي للجمعية، وأعضاء المجلس يوسف أحمد باصليب وانتصار أحمد الزعابي، ودايفيد جينيس عضو المكتب التنفيذي للجمعية.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان خلال الاجتماع أنه على الرغم من الأزمة التي مر بها العالم، بسبب جائحة كورونا، إلا أن الرياضات الإلكترونية في الدولة شهدت نقلة نوعية كبيرة، تمثلت في إقامة «بطولة ألعاب التسامح الإلكترونية في الإمارات»، بدعم ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والتي حققت نجاحاً كبيراً على المستوى المحلي والعالمي.

وأشاد الشيخ سلطان بالجهود الكبيرة التي بذلها الأعضاء خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في تنظيم عدد من البطولات المحلية، والتي كان آخرها بطولة اليوم الوطني، وشهد الاجتماع الموافقة على إقامة دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية بين الأندية وصالات الألعاب الإلكترونية، والمشاركة في بطولة العرب الأولى للرياضات الإلكترونية، والتي ستقام «عن بعد» بتنظيم الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى توجيه الأمانة العامة للجمعية بالتواصل مع الجهات الراغبة في تنظيم الفعاليات المرتبطة بالرياضات الإلكترونية.