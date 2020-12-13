محمد بن ثعلوب يعتمد برنامج إعداد منتخب الجودو لـ «الأولمبياد»

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو برنامج إعداد منتخب الجودو استعداداً لمشاركاته القادمة التي تتواصل حتى انطلاقة دورة طوكيو الأولمبية، بعد أن أعطى الاتحاد الدولي للجودو الضوء الأخضر لاستئناف النشاط اعتباراً من يناير المقبل بإقامة بطولة الدوحة «ماسترز» 2021 للجودو، التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، ووسط مشاركة أفضل 36 رياضياً في قائمة التصنيف العالمي لكل فئة من أوزان البطولة الكبرى، والتي يشارك فيها لاعبنا فيكتور الذي احتل المركز الخامس في بطولة ماسترز تشينجداو الصينية لعام 2019، واللاعب إيفان الذي يشارك لأول مرة في البطولة. ويتضمن برنامج الإعداد المشاركة في معسكر أنطاليا التركية الدولي، بمشاركة منتخبات أذربيجان، جورجيا، بيلاروسيا، مالدوفا وإسرائيل، بجانب منتخب تركيا للجودو، من الغد ولمدة 3 أسابيع بين مدينتين قبل التوجه لبطولة الماسترز، التي تنطلق يوم 8 يناير المقبل، ويتضمن برنامج إعداد المنتخب الأول تلبية دعوة نظيره الإسرائيلي، لإقامة معسكر مشترك لمنتخبي البلدين في تل أبيب بنهاية يناير بدلاً من ديسمبر الحالي حسب ما كان مقرراً، ليكون خير إعداد لبطولة جراند سلام التي تقام في تل أبيب خلال الفترة من 18- 20 فبراير القادم.

كما يشارك منتخبنا الوطني الأول للجودو في بطولة جراند بري أنطاليا التركية، المقررة أول أبريل 2021 وبطولة جراند سلام طشقند في أوزبكستان في 5 مايو، وبطولة جراند سلام باريس في 8 مايو، وتعقبها بطولة العالم للجودو المقامة في بودابست المجرية خلال الفترة من 8 - 13 يونيو القادم مسكاً للإعداد قبل التوجه لدورة طوكيو.