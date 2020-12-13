منتخب الناشئين يغادر إلى البحرين

دبي (الاتحاد)

غادرت صباح أمس، إلى العاصمة البحرينية المنامة، بعثة منتخب الناشئين مواليد 2004، لدخول معسكر خارجي من 13 إلى 22 ديسمبر الجاري، في إطار استعدادات «أبيض الناشئين» لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً، المقررة في البحرين العام المقبل.

واختار ‬المدرب ماجد ‬سالم ‬24 ‬لاعباً، ‬وهم: ‬سعيد ‬سالم ‬المقدمي، ‬خالد ‬محمد ‬الشاعر

«الفجيرة»، ‬منصور ‬صالح ‬برغش، ‬عبدالله ‬أحمد ‬عبدالله، ‬عبدالرحمن ‬فهد ‬الحوسني

«الوحدة»، ‬جمال ‬خليفة ‬السعدي «النصر» ‬علي ‬طاهر ‬إبراهيم، ‬بدر ‬إبراهيم ‬السويدي، ‬نواف ‬جاسم ‬مسعود «الشارقة»، ‬خالد ‬علي ‬الحساني «العين»، ‬سعود ‬محمد ‬المري، ‬محمد ‬عبدالسلام ‬عيسى «الوصل»، ‬سعيد ‬جمال ‬محمد، ‬يوسف ‬إبراهيم ‬البلوشي، ‬عبدالله ‬حسن ‬أحمد، ‬حمد ‬عارف ‬الحمادي، ‬غيث ‬بدر ‬سهيل «شباب ‬الأهلي»، ‬محمد ‬أحمد ‬الحارثي «بني ‬ياس»، ‬علي ‬محمد ‬المعمري، ‬محمد ‬خالد ‬قطبة، ‬أحمد ‬محمد ‬المرزوقي، ‬عبدالله ‬جعفر ‬الشيباني «الجزيرة»، ‬سلطان ‬عادل ‬محمد، ‬سيف ‬سعيد ‬الزعابي «اتحاد ‬كلباء».

ويخوض منتخبنا خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين مع شقيقه منتخب البحرين 18 و21.

وكان منتخبنا قد خاض 4 مباريات ودية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين أمام إندونيسيا وأوزبكستان، بعد عودة النشاط الرياضي بالدولة، حيثُ حقق الفوز على إندونيسيا في الودية الأولى «3-2» والثانية «4 - 0»، فيما تعادل إيجابياً في مباراتيه أمام أوزبكستان بنتيجة 1-1 و2-2 على التوالي.