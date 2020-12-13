سهيل النوبي: جائزة «الأفضل» ثمرة جهد الجميع

مصطفى الديب (أبوظبي)

أبدى سهيل النوبي لاعب بني ياس، سعادته بحصوله على جائزة الأفضل، من جانب رابطة المحترفين، مؤكداً أنها ثمرة مجهود الجميع في الفريق.

وقال: الكل يعمل من أجل مصلحة «السماوي» ونقاتل لتحقيق الطموحات المرجوة، موجهاً الشكر إلى زملائه على دعمه ومساندته دائماً، سواء معنوياً أو فنياً داخل الملعب.

وأضاف: كرة القدم لعبة جماعية، ولا يمكن للاعب أن يتألق، إلا بمساعدة زملائه، وأنا ممتن للغاية لما يقدمه زملائي لي داخل الملعب وخارجه.

وأشار إلى أن طموحات الجميع داخل بني ياس بلا حدود، ولكننا لا نتعجل شيئاً، ونتعامل مع الأمور خطوة بخطوة، ووفق متطلبات كل مرحلة.

وأشار النوبي إلى أن الانضمام للمنتخب شرف لأي لاعب، وحلم يتمناه أبناء الوطن، لذلك أقاتل من أجل نيل هذا الشرف الكبير.

وتمنى أن يكون التوفيق حليفه وفريقه في الفترة المقبلة، وأن تتواصل الإنجازات والانتصارات لبني ياس، خاصة أن الفريق يستحق أن يتبوأ مكانة كبيرة، لما يملكه من إمكانيات متميزة، سواء على صعيد اللاعبين أو الجهاز الفني، وكذلك في ظل الدعم الكبير، من جانب إدارة النادي التي توفر كل متطلبات النجاح، وتذلل المصاعب للمضي قدماً في طريق النجاح.