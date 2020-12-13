«النمور» يقتنص صدارة «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

اقتنص اتحاد كلباء صدارة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بفوزه على خورفكان بهدف «البديل» عبدالله ناصر في الدقيقة 86 من المباراة التي أقيمت أمس في ختام الجولة التاسعة، والتي شهدت تحويل الوحدة تأخره أمام ضيفه الجزيرة بهدف، إلى فوز 3-1، وبني ياس على حتا 1-0، وتعادل الظفرة وشباب الأهلي 2-2.

واعتلى «النمور» قمة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بفارق نقطة أمام العين، بعد تعثره بالتعادل أمام عجمان 0-0.ويدين اتحاد كلباء للفوز إلى البديلين علي الزعابي وعبدالله ناصر، بعدما أهدى الأول كرة الهدف من عرضية، حولها الثاني برأسه في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس أسامة المطروشي، قبل 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.