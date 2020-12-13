«الزعيم» يتجه لصفقات قوية في «الميركاتو الشتوي»

معتز الشامي (دبي)

كشف مصدر في إدارة العين، أن الدولي الفرنسي فلوريان توفين، جناح مارسيليا ضمن دائرة اهتمامات «الزعيم» خلال «الميركاتو الشتوي»، خلال يناير المقبل، حيث يستعد «الزعيم» لتدعيم صفوفه بصفقات من طراز عالٍ، من أجل تجهيز الفريق للدور الثاني من الدوري، والاستعداد بقوة لخوض «نسخة 2021» من دوري الأبطال، المتوقع أن تقام بنظام البطولة المجمعة، وليس الذهاب والإياب على الأقل حتى دور الـ16.

ويتوقع أن يبحث العين في «الميركاتو الشتوي» المقبل، عن التعاقد مع جناح، بالإضافة إلى لاعب وسط صانع ألعاب يجيد اللعب في أكثر من مركز على مستوى الهجوم، بما يفيد خطة الجهاز الفني، وهو ما يقلص حظوظ نيلسون إدواردو المتوقع رحيله لعدم ظهوره بالمستوى المنتظر.

ويسعى العين لتوفير الاستقرار الفني للفريق، والبحث عن صفقات متميزة، لتعويض «الميركاتو الصيفي»، الذي لم يشهد صفقات ضخمة، في ظل الظروف الصعبة التي أثرت على كرة القدم العالمية، وعطلت العديد من الصفقات والانتقالات، إما بسبب امتداد الدوري في بعض الدول، أو توقف النشاط الرياضي في أخرى، بينما يتوقع أن يكون انطلاق «الميركاتو الشتوي» المقبل، بداية تصحيح المسار بالنسبة لـ«قلعة البنفسج».

ولن يكون الدولي الفرنسي هو آخر الأسماء التي يضعها العين ضمن خياراته، ولكن هناك بعض العناصر التي تلعب بالفعل في دوريات أوروبية، وبدأ النادي في متابعة أغلبها لتدعيم الصفوف، خصوصاً في مركز صناعة اللعب، ويتم الكشف عنها في الوقت المناسب.

أما الفرنسي فلورين الذي شارك مع «الديوك» في «مونديال 2018»، فقد لعب 12 مباراة هذا الموسم، وسجل 5 أهداف، وصنع 6 أخرى، وكان أحد أهداف برشلونة وميلان وأرسنال حتى أكتوبر الماضي، بحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي.

من جانبه، أكد ماجد العويس عضو شركة الكرة بنادي العين، أن الفريق تأثر بالغيابات بين صفوفه في أغلب المراكز، نافياً أن يكون لابا كودجو تمرد، كما ردد البعض، مشيراً إلى أن اللاعب وافق على التمديد للعين لمدة عامين إضافيين حتى 2024، وهو ما يعكس تمسك لابا بـ «الزعيم»، بجانب عدم تفريط النادي في لاعب بحجم وقيمة لابا.

وأوضح العويس أن الإدارة طلبت من الجهاز الفني، إعداد تقرير وافٍ حول الاحتياجات الفنية للفريق، خلال الميركاتو المقبل، وتحديد المراكز المطلوبة، لافتاً إلى أن أقرب الخيارات ستكون صانع ألعاب بمواصفات خاصة بالإضافة إلى لاعب يجيد اللعب في مركز الجناح.