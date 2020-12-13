ثاني هدافي «الفرسان» مدافع

منير رحومة (دبي)

لم يقدم هجوم شباب الأهلي المستوى المتوقع منه حتى الآن في دوري الخليج العربي، أو يعكس حقيقة إمكانيات الأسماء الكبيرة من النجوم، سواء المواطنين أو الأجانب، بعد أن جاءت الحصيلة سلبية إلى الجولة التاسعة، وتواجد مهاجم فقط في «توب 10»، هو البرازيلي المقيم إيجور جيسوس صاحب التسعة أهداف، وغاب بقية المهاجمين عن قائمة الهدافين، بسبب تواضع حصيلتهم، حتى الآن، حيث إن ثاني هداف في مشوار «الفرسان» هو المدافع يوسف جابر الذي أحرز ثلاثة أهداف هذا الموسم.

وعلى الرغم من امتلاك شباب الأهلي لمهاجمين متميزين، مثل أحمد خليل وأحمد العطاس وسعيد أحمد ومحمد جمعة من المواطنين، ونجوماً كباراً من الأجانب مثل هيلدون راموس وادواردو وكارتابيا، إلا أن المحصلة لا تزال بعيدة عن توقعات الجماهير، ولا تدعم الفريق في سباق اللحاق بفرق المقدمة، والمنافسة بجدية على اللقب، وأكبر دليل على ذلك أن توقف جيسوس عن التسجيل في الجولة الماضية، حرم «الفرسان» من إحراز الأهداف والخروج بنتيجة إيجابية.

وتضم قائمة الهدافين بالفريق، جيسوس ويوسف جابر وأحمد خليل وأحمد العطاس، وإدواردو ووليد حسين، علماً وأن لاعبين فقط يتواجدا في قائمة «توب 20» لهدافي دوري الخليج العربي، هما جيسوس ويوسف جابر، حيث تأثر هجوم الفريق بالغيابات الكثيرة، وعدم استقرار التشكيلة منذ انطلاقة الموسم، بشكل لم يسهم في ظهور المهاجمين بمستواهم الحقيقي.

يذكر أن هجوم شباب الأهلي يحتل المركز الثالث في الترتيب بـ 19 هدفاً، إلى جانب الجزيرة والنصر، بينما يتصدر الشارقة وبني ياس خطوط الهجوم بـ 20 هدفاً لكل منهما.