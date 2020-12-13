20 لاعباًً في قائمة «شباب الصالات»

دبي (الاتحاد)

دشن منتخب الشباب لكرة الصالات، أمس الأول، معسكره الداخلي في الصالة المغطاة بمقر اتحاد الكرة بدبي، تحت قيادة المدرب الوطني عبد الرؤوف عمر المرزوقي وطاقمه المساعد، استعداداً للتصفيات الآسيوية المقررة في تايلاند مايو المقبل.

وتضم قائمة منتخبنا 20 لاعباً هم: عيد فهد بلال، محمد حسن عبدالرزاق، محمد حسن لطيف، عبدالله إسماعيل غانم، خالد محمد صالح، حسن يونس حسن «مليحة»، راشد محمد المازمي، ماجد محمد مبارك، عبدالله عبدالقادر الملا «البطائح»، محمد إبراهيم عبدالله، علي عبدالله النقبي، عبدالله إبراهيم النقبي، سعود فيصل النقبي، عبدالله راشد النقبي «خورفكان»، عثمان صقر درويش، فهد خالد جنكل «النصر»، أحمد محمد أحمد، ناصر إبراهيم جعفر «المدام»، عمر سالم إبراهيم «الحمرية»، إبراهيم عبدالله الدرمكي «اتحاد كلباء».

من ناحية أخرى، بحث يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وعبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، سُبل تعزيز التعاون بهدف تطوير كرة الصالات ونشرها، من خلال الورش والدورات التدريبية للكوادر الفنية والإدارية والمسابقات والبطولات المختلفة للأندية والمنتخبات الوطنية.

وأشاد جاني بالدور الذي لعبه اتحاد كرة القدم، في دعم خطة واستراتيجية اللجنة خلال فترة توقف النشاط نتيجة جائحة كورونا، التي شهدت إقامة مجموعة من الورش عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نخبة من المختصين بلعبة كرة قدم الصالات.

حضر اللقاء محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.