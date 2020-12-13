«عش الصقور» تحت التهديد!

معتصم عبدالله (دبي)

عاد دوري الدرجة الأولى بشكل أكثر قوة، بعد فترة التوقف القصيرة، بنهاية الجولة الماضية، بداعي إقامة مباريات دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، بمشاركة الإمارات والعروبة، لتشهد الجولة الرابعة تعثر «الصقور» المتصدر، بالتعادل مع العربي 2-2، ومواصلة مسافي المطاردة بـ«العلامة الكاملة»، بتحقيق فوزه الثالث على التوالي أمام الذيد 1-0، والبطائح أمام مضيفه التعاون 2-1، فيما حسم التعادل الإيجابي مواجهتي دبا الحصن والفجيرة 2-2، والحمرية والعروبة 2-2.

وأصبح «عش الصقور» في صدارة دوري الهواة و«المستقر»، منذ الجولة الأولى برصيد 10 نقاط تحت التهديد المباشر، لفريقي مسافي والبطائح اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي، برصيد 9 نقاط، في الوقت الذي غاب فيه مصفوت عن مشهد مباريات الجولة بداعي الراحة الإجبارية.

ورأى بدر طبيب مدرب دبا الحصن ومصفوت السابق أن نتائج الجولة الرابعة تمنح المنافسة المزيد من الإثارة، مؤكداً أن تعادل «صقور الإمارات» مع العربي في مصلحة الدوري، وقال: أعتقد أن المنافسة تحتدم أكثر على المراكز الأولى، مع تقارب الفرق في النقاط، وهو أمر جيد، ونتائج الجولة أكدت ما ذهبنا إليه في أن البطولة صعبة، ولا توجد مباراة سهلة، وربما كان الاعتقاد قبل لقاء البطائح مع التعاون، والإمارات مع العربي أن الغلبة ستكون لـ «الصقور» والبطائح بكل سهولة، وهذا ما لم يحدث، فقد وجد الفريقان تحديات كبيرة.

وأشاد طبيب بمدربي العربي والتعاون جالبوت وعارف شلنك، كونهما وراء التطور والطفرة في مردود الفريقين، وقال: لا بد من الإشارة إلى تميز المدرب عبدالغني نوح، ووضع بصمته على أداء مسافي، والفريق حالياً يحقق أفضل النتائج، بعدما تحول مسافي من فريق يعتمد على الهجمات المرتدة إلى فريق يلعب بتوازن، بل يميل إلى الهجوم أكثر، ومسافي لديه فرصة يجب أن يستغلها، صحيح أنه ليس مرشحاً للصعود، لكن طالما أنه يمضي في الطريق الصحيح، فلماذا لا يرفع سقف طموحاته؟

وأشار طبيب إلى تعادل الحمرية والعروبة، وأيضاً الحصن ودبا الفجيرة، أفضل من الخسارة، مبيناً أن هذه النتائج ليست سيئة وعلى الأقل طبقت هذه الفرق مبدأ، إن لم تفز على منافسك المنافس، فيجب أن لا تخسر.

وطالب عارف شلنك مدرب فريق التعاون، والذي خسر مباراته أمام البطائح 1-2، بتطبيق تقنية الفيديو في دوري الأولى، وقال: «الحكام بشر ومن الطبيعي أن يرتكبوا الأخطاء، لأنهم مطالبون باتخاذ القرارات في جزء من الثانية، وعندما يخطئ الحكم حالياً، لا يمكن تصحيح الخطأ، لكن إذا تم إدخال تقنية الفيديو سيعود الحكم ويراجع قراره، وبالتالي نضمن اتخاذ قرارات صحيحة».

وأضاف: «في مباراتنا مع البطائح حصل المنافس على ضربة جزاء أرى أنها غير صحيحة، جاء منها الهدف الثاني للضيوف، وأعتقد أن الهدف الأول أيضاً سبقته مخالفة.

وعاد مدرب التعاون ليقول: لذلك هناك حاجة إلى إدخال تقنية الفيديو، لافتاً إلى أن فريقه قدم مباراة كبيرة، ولم يكن يستحق الخسارة وراض عن مستوى فريقي، وأعتقد أنه يتطور من مباراة إلى أخرى، والبطائح جيد وقوي، ويأتي في المركز الثاني، بعد الإمارات في تصنيف الفرق، ولا شك أنه مرشح قوي للصعود».

وأشاد التونسي نور الدين العبيدي مدرب البطائح، بفوز فريقه المستحق أمام التعاون، رغم صعوبة المباراة، وقال: المنافس اختلف قطعاً عن المواسم الماضية، في ظل الانتدابات الجديدة، وضمه لعدد من العناصر المميزة أمثال فيصل الخديم والحارس محمد سعيد والإيفواري عمر بريتي، أعتقد أن المنافس صعب المراس وتوقعنا صعوبة المباراة.

وأضاف: المباراة كانت مغلقة في شوطها الأول، ونجحنا في تسجيل هدف التقدم في الشوط الثاني، قبل أن نستقبل سريعاً هدف التعادل من كرة ثابتة، لنعمد بعدها إلى صناعة العديد من الفرص، وترجمنا ضربة جزاء لتسجيل فوز ثمين أمام منافس صعب، لافتاً إلى أن المستوى بشكل عام يبدو متقارباً في الدوري، الأمر الذي يزيد صعوبة كل المباريات خاصة الفرق التي لا تنافس وتلعب بأريحية دون ضغوط، من أجل الصعود أو حتى الهبوط.

وأشاد عبدالغني نوح مدرب مسافي بلاعبيه، وذكر أنهم من أفضل العناصر في دوري الأولى، وقال: أفتخر بهذه المجموعة، وأراهن عليها، لدينا عناصر جيدة في كل الخطوط، وفريقنا يلعب كرة جيدة وبطريقة هجومية، والجيد أننا لا نعاني ضغوطاً، ونخوض مبارياتنا بأريحية كبيرة.

وأضاف: في المواجهات مع الفرق التي تعتبر في مستوانا نفسه، ربما كانت هناك بعض الضغوط، ولكن أمام المرشحين للصعود، فالوضع مختلف، والضغوط تكون على المنافسين.

وعن مباراة البطائح المقبلة، أوضح أن مسافي ذاهب إلى ملعب المنافس للفوز، وحصد النقاط الثلاث، مؤكداً أن فريقه يدخل كل لقاء من أجل الفوز فقط.