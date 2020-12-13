فانيفا.. «قائد هداف» مع الحمرية

دبي (الاتحاد)

لم يمنع غياب الحمرية عن مشهد المنافسة على صدارة دوري الدرجة الأولى، باحتلاله المركز السادس برصيد 6 نقاطـ، مهاجمه المدغشقري فانيفا تيسما من المنافسة على صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، بعدما أضاف إلى رصيده ثنائية جديدة، في مباراة فريقه أمام العروبة 2-2، ضمن الجولة الرابعة.

ويملك فانيفا 5 أهداف، بواقع هدفين في مباراة الجولة الأخيرة، إضافة إلى ثنائية أمام العربي، ضمن الجولة الثالثة، وهدف أمام دبا الفجيرة في الجولة الثانية، وضعته في منافسة مباشرة مع دييجو فارياس مهاجم الإمارات في صدارة الهدافين.

وبرهن فانيفا الذي يشارك أجنبياً وحيداً مع الحمرية، في ظل غياب البرازيلي إيلتون، على استحقاقه شارة قيادة الفريق، منذ ظهور الأول من مقاعد البدلاء في المباراة دبا الحصن، ضمن التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، بتسجيله هدف الفوز 2-1، ووصل الرصيد الإجمالي لأهداف فانيفا الذي يخوض موسمه الأول محلياً مع الحمرية، إلى 10 أهداف في 9 مباريات في تصفيات الكأس ودوري الأولى.

وانتقل فانيفا إلى الحمرية مطلع الموسم الحالي، قادماً من الفيحاء السعودي، ويملك اللاعب السابق لأبها والمسجل بالجنسية الفرنسية حالياً في سجله 35 مباراة دولية مع منتخب مدغشقر.