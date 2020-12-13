نوح.. «ساقي مسافي»

دبي (الاتحاد)

فرض عبدالغني نوح «ساقي مسافي» اسم «المدرب المواطن» على نجومية الجولة الرابعة، لدوري الدرجة الأولى، بعدما قاد فريقه إلى الفوز الثالث على التوالي أمام ضيفه الذيد، بهدف إبراهيم إسماعيل، ليحصد مسافي النقطة التاسعة في مشواره «العلامة الكاملة»، في وصافة الترتيب، ليكون أكبر مهدد لصدارة «صقور الإمارات» الحالية للترتيب بجانب البطائح.

وعادة ما يكون مسافي بمثابة «الحصان الأسود» في دوري الأولى، عطفاً على تاريخ نتائجه الإيجابية، خاصة أمام الفرق المتنافسة على بطاقتي الصعود، غير أن اللافت في الموسم الحالي، هو استقرار نتائج الفريق الذي يقدم مستوى جيداً، أهّله ليكون ضمن «أهل القمة».

ويُحسب لعبد الغني نوح إعادة فريقه إلى الواجهة سريعاً، بعد البداية السلبية لموسم الهواة، في التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، واحتل مسافي المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة من أربع مباريات، بتعادله مع الذيد 2-2، مقابل الخسارة في ثلاث أمام مصفوت، والعروبة، ودبا الفجيرة، قبل أن يعود الفريق بوجه مغاير في الدوري ويحقق ثلاثة انتصارات على التوالي أمام التعاون 2-1، مصفوت 2-0، والذيد 1-0.