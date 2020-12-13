«الريال».. القوة من «رحم الألم»!

مدريد (أ ف ب)

حسم ريال مدريد «ديربي» العاصمة الإسبانية لمصلحته، وألحق بجاره وغريمه أتلتيكو الخسارة الأولى هذا الموسم، بفوزه عليه 2-صفر مساء أمس الأول، ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المحلي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 15، والحارس السلوفيني يان أوبلاك «خطأ في مرماه» في الدقيقة 63 الهدفين في «الديربي» رقم 167 بين الفريقين.

وعزز ريال حامل اللقب أفضليته في مباريات ديربي الدوري بفوزه الـ89، مقابل 39 خسارة ومثلها من التعادلات، علماً أن مجمل المباريات التي جمعت بين الفريقين في جميع المسابقات وصل إلى 226 يتسيدها أيضاً الفريق الملكي.

وتجمد رصيد أتلتيكو عند 26 نقطة، فيما وصل الريال إلى «النقطة 23»، ويحسب أن «الريال» أوقف زحف أتلتيكو، وإعادة الحياة إلى «الليجا».

وهي الهزيمة الأولى للضيوف في الموسم الحالي، وجاءت بعد سبعة انتصارات متتالية، ولم يتذوق أتلتيكو قبل المباراة طعم الخسارة في الدوري المحلي منذ الأول من فبراير الماضي، حين سقط في «ديربي» العاصمة أيضاً أمام مضيفه ريال صفر-1 في المرحلة الثانية والعشرين من البطولة في الموسم الماضي، خاض بعدها 26 مباراة، تعادل في تسع، وفاز في 17 مباراة.

واهتزت شباك أتلتيكو في المباراة بقدر ما تلقت من أهداف في المباريات العشر التي لعبها هذا الموسم، إذ استقبلت هدفين فقط، الأول في المباراة ضد غرناطة 6-1 والثاني ضد أوساسونا 3-1.

ويرى الفرنسي زين الدين زيدان أن الانتقادات التي تعرّض لها ريال مدريد أخيراً «موجعة»، لكنها تجعله أقوى، وقال: هناك انتقادات موجعة ومؤلمة، لكنها تجعلنا أقوى، ويملك اللاعبون شخصية كافية لتخطي ذلك.

وعمّا إذا كان لاعبوه المخضرمون أمثال الكرواتي لوكا مودريتش، الألماني توني كروس والبرازيلي كازيميرو يملكون ذات المستوى لتكرار إنجازات دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018، قال «زيزو»: نعم، بالطبع، يثبتون ذلك في الملعب، أداؤهم عالي المستوى.

تابع زيدان الذي قاد «الملكي» أيضاً قبل أيام إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: لقد تحسنا على جميع الأصعدة، أكّدنا بمباراتينا الجيدتين ضد إشبيلية «1-صفر الأسبوع الماضي في الدوري»، ثم الحصول على التأهل إلى ثمن النهائي ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 2-صفر الأربعاء في دوري أبطال أوروبا». تابع المدرب الذي حقق فوزه الثالث توالياً: هذه مباراة جيدة أخرى، لعبنا جيداً من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، يجب أن نكون سعداء وراضين عن العمل الذي قمنا به، كنا واثقين بما نقوم.

أضاف: يدرك اللاعبون أن لحظات صعبة ستواجههم في مسيرتهم أو في موسم ما، لكنهم يدركون أيضاً أنه بمقدورنا هنا أن نقوم بأشياء مميزة وأثبتنا ذلك.

وقال دانيال كارفخال: «كان أسبوعاً رائعاً، خضنا خلاله ثلاث مباريات فزنا بها جميعها وتأهلنا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، نحاول استعادة مستوانا مع ضغط المباريات الهائل.

وأضاف: كنا الطرف الأفضل والأكثر سيطرة، ضغطنا بشكل أفضل وسجلنا هدفين، لا نزال في مرحلة مبكرة من الدوري والكلام عن حسم اللقب سابق لأوانه.

وأصبح الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد وبطل التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، أكثر لاعب غير إسباني خوضاً للمباريات مع الفريق الملكي في جميع المسابقات «528 مباراة»، متجاوزاً البرازيلي روبرتو كارلوس «527 مباراة، فيما عزز القائد سيرخيو راموس العائد من الإصابة رصيده بعدد المشاركات في «الديربي» إلى 43 مباراة لينفرد بالمركز الأول بتقدمه على لاعبي فريقه السابقين باكو خينتو «1953-1971» ومانولو سانشيس «1983-2001»، ولكليهما 42 مباراة.