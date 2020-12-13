جوارديولا: مطالبون بـ «الفعالية الأكبر»

لندن (أ ف ب)

خرج يونايتد وجاره سيتي حبيبين من «ديربي مانشستر» على ملعب «أولد ترافورد»، انتهى بتعادلٍ سلبي، في قمة المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما سقط تشيلسي أمام مضيفه إيفرتون بهدف.

وقال سولسكاير مدرب «اليونايتد»: خلال الفترة التي أشرفت فيها على الفريق، هذا أفضل أداء قدمناه أمام السيتي، ليست أفضل نتيجة بل أفضل أداء، إنه تحدٍ ذهني عندما يحصل ذلك «الخروج من دوري الأبطال» على الصعيد التكتيكي، كنا ندرك أن السيتي سيسبب لنا المشاكل، ولكن كنا ممتازين دفاعياً، أما مع الكرة فلم نصنع عدداً كافياً من الفرص.

من جهته، يرى الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي الذي حافظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة توالياً في جميع المسابقات: الأمر الأهم هو أننا لم نتلق هدفاً، كانت لدينا فرص كافية للفوز، ولكن المباراة كانت متقاربة. علينا أن نتمتع بفعالية أكبر في المقدمة، «اليونايتد» فريق قوي دائماً، هذا «أولد ترافورد»، ستكون نقطة جيدة للمستقبل.

وفشل «اليونايتد» في التسجيل للمباراة الثالثة في الدوري على أرضه هذا الموسم، في حين فشل طيلة الموسم الماضي «19 مباراة» في التسجيل في مباراتين فقط.

أما السيتي، فلم يسجل هدفاً خارج أرضه في «البريميرليج» منذ 242 دقيقة، وهي أطول فترة منذ وصول جوارديولا عام 2016.

وفي المباراة الأخرى، وضع إيفرتون حداً لسلسلة من تسع مباريات متتالية لتشيلسي من دون هزيمة في الدوري، بفوزه عليه بهدف نظيف بفضل الآيسلندي سيجوردسون من ركلة جزاء تسبب بها الحارس السنغالي إدوار مندي، إثر عرقلته دومينيك كالفيرت-لوين في الدقيقة 22.

ومني فريق المدرب فرانك لامبارد بالخسارة الثانية في «البريميرليج» هذا الموسم، منذ المرحلة الثانية على أرضه أمام ليفربول حامل اللقب، عندما لعب بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني.

ورأى لامبارد أن فريقه لم يكن في وضعه المعتاد: «لقد كان اختباراً مهماً بالنسبة لنا، لم نتخط ذلك الاختبار، لكننا سنفعل ذلك في المستقبل».

فيما حقق فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فوزه الثاني في مبارياته الثماني الأخيرة والأول بعد تعادل وخسارة، كما حقق إيفرتون فوزه الثالث توالياً في الدوري على أرضه ضد النادي اللندني للمرة الأولى منذ العام 2012.

وقال أنشيلوتي عن تأثير وجود الجماهير في المدرجات، بعدما حضر ألفا مشجع إلى جوديون بارك: «كان التأثير قوياً حقاً، دعمهم مهم، إنها بيئة مختلفة تماماً».

وعاد «توفيز» إلى سكة الانتصارات على أرضه في «البريميرليج» بعد سقوطه في آخر مواجهتين.

وقال سيجوردسون: كانت مباراة صعبة، لن أكذب، لكن كان علينا الدفاع حتى الثانية الأخيرة، هذه ثلاث نقاط مهمة جداً بالنسبة لنا.

وأضاف: «عند مواجهة فريق مثل تشيلسي، فإنه يجيد التقدم إلى الهجوم وتمرير الكرة بشكل مميز، لقد بذلنا مجهوداً كبيراً في المران على تنفيذ الدور الدفاعي وسارت الأمور بنجاح».