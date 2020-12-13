لاتسيو.. «الأحزان» بعد «الأفراح»!

روما (أ ف ب)

بعد أيام قليلة من بلوغه الأدوار الإقصائية، من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاماً، سقط لاتسيو محلياً 1-2 أمام ضيفه فيرونا، بأخطاء لاعبيه في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ومنح مانويل لاتساري التقدم لأصحاب الأرض بهدف عكسي في الدقيقة 45، فيما سجل الإكوادوري فيليبي كايسيدو هدف التعادل في الدقيقة 56، إلا أن الحسم كان للكاميروني أدريان تاميز في الدقيقة 67.

وبالخسارة الرابعة هذا الموسم في «الكالشيو»، فقد فريق المدرب سيموني إنزاجي بفرصة الاقتراب من المقاعد الأوروبية، حيث تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن، فيما تقدم فيرونا إلى المركز السادس مع 19 نقطة.

وبلغ لاتسيو الثلاثاء الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 1999-2000، بتعادله الصعب مع ضيفه بروج البلجيكي المنقوص عددياً 2-2، وحلّ وصيفاً للمجموعة التي تصدّرها بوروسيا دورتموند الألماني.

واستهلت المباراة بدقيقة صمت على بطل مونديال 1982 باولو روسي، الذي توفي عن 64 عاماً بعد صراع مع مرض عضال، ووضعت صورته على شاشة عملاقة كتب عليها «الأبطال لا يموتون أبداً».

وسجل القائد أندريا بيلوتي هدفه الرقم 100 مع تورينو في جميع المسابقات، إلا أن ذلك لم يجنّب فريقه الجريح من الخسارة 2-3 أمام ضيفه أودينيزي.

وأتت أهداف الدولي الإيطالي المئة في 202 مباراة رسمية خاضها مع الفريق الذي وصل إليه في العام 2015 قادماً من باليرمو.