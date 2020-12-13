بوجبا: أقاتل دائماً مع «الشياطين»

مانشستر (رويترز)

قال الفرنسي بول بوجبا، إنه لا يجب أن يكون هناك أي شك بخصوص التزامه التام مع مانشستر يونايتد، رغم تعليقات وكيل أعماله بأنه غير سعيد في النادي.

وكان مينو رايولا وكيل اللاعب قال إن بوجبا غير سعيد في النادي، ويجب الموافقة على بيعه في نهاية الموسم.

لكن رغم عدم الإشارة بوضوح إلى هذه التعليقات، قال بوجبا إنه يبذل قصارى جهده مع يونايتد.

وكتب بوجبا على إنستجرام: لقد قاتلت باستمرار وسأقاتل باستمرار مع مانشستر يونايتد ومع زملائي ومع المشجعين، الثرثرة ليست مهمة.

وأضاف: «المستقبل لا يزال بعيداً، واليوم هو ما يهم، وأنا أضع كامل اهتمامي بنسبة 1000 %، ودائماً ما نكون أقوياء معاً كانت كل الأمور واضحة بيني وبين النادي، وهذا لن يتغير أبداً، عندما لا تعرف ما يحدث بالداخل يجب عدم التحدث«.

وكانت صحيفة توتو سبورت الإيطالية نقلت عن رايولا قوله «من الأفضل الحديث بصراحة، والنظر إلى الأمام وعدم البحث عن شخص نلومه، بول غير سعيد في مانشستر يونايتد، ولا يستطيع التعبير عن نفسه بالطريقة التي يريدها وبالأسلوب المنتظر منه».

وأضاف: «إنه يحتاج إلى تغيير الفريق وتغيير الأجواء. أعتقد أفضل حل للجانبين هو بيع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.