كريستا بطلة تحدي الحبتور لـ «تنس السـيدات»

دبي (الاتحاد)

توجت الرومانية سورانا كريستا بطلة لتحدي الحبتور الدولية الثانية والعشرين لتنس السيدات، بفوزها على التشيكية سينياكوفا بمجموعتين لواحدة، بحضور الشيخ حشر آل مكتوم رئيس اتحاد التنس، وخلف أحمد الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، أما على صعيد الزوجي فتوجت الجورجية اكاترين والهندية انكيتا راينا باللقب، بفوزهما على الإسبانية اليونا بولسوف والسلوفينية جاكا جيوفان.

وشهد اليوم الختامي أيضاً إقامة بطولة كأس الحبتور الرابعة للاعبين واللاعبات المحليين بفئاتها الـ 11، والتي حظيت بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات، وكان اليوم الختامي حافلاً بالإثارة والحماس، وشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً وسط إجراءات احترازية دقيقة لفرض التباعد الجسدي، واستمتع الحضور بنهائي قوي وشيق في فردي السيدات، حيث استغرقت المباراة النهائية ساعتين و8 دقائق، تأرجحت فيها النتيجة بين اللاعبتين المتألقتين، وفازت التشيكية سينياكوفا بالمجموعة الأولى وبنتيجة 6-4، قبل أن تقلب الرومانية سوراناكريستا الطاولة على منافستها، وتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة على التوالي 6 - 3 مرتين.

وأعرب الشيخ حشر آل مكتوم عن سعادته البالغة بحضوره اليوم الختامي للبطولة التي سبقت كل أنشطة السيدات بالمنطقة، ونجاح الدولة في تأكيد ريادتها، وقدرتها على التغلب على الظروف الصعبة التي يشهدها العالم، معتبراً أن استمرارية البطولة على مدار هذه السنوات الطويلة وبنفس القوة يعود إلى الدعم الذي يقدمه رجل الأعمال خلف الحبتور الذي يصر على دعم التنس عامة والبطولة خاصة، كما وجه الشكر والعرفان إلى كل اللاعبات المشاركات في البطولة على المستوى الذي قدمنه في مختلف الأدوار.

وعبرت الرومانية سورانا كريستا المتوجة باللقب عن سعادتها الكبيرة بالفوز، معتبرة أنها محظوظة بإنهاء السنة بلقب مهم في مسيرتها الاحترافية، لأنه ذلك يرفع من معنوياتها، ويشجعها لتقديم الأفضل في السنة المقبلة، كما أشادت بالمستوى الفني للمنافسات التي شهدتها البطولة، والأداء القوي من اللاعبات المشاركات، معتبرةً أن قلة عدد البطولات في سنة 2020 بسبب جائحة كورونا، جعل اللاعبات متعطشات للمنافسة وتقديم عروض قوية، مبدية ارتياحها للمستوى التنظيمي الذي شهدته بطولة تحدي الحبتور والإجراءات الوقائية الدقيقة التي تم تطبيقها، وأسهمت في نجاح تنظيمي كبير وظهور البطولة بالمستوى المميز وتمنت أن يكون اللقب فأل خير عليها في السنة الجديدة.