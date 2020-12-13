سرقة منزل روسي أثناء تشييع جثمانه

روما (د ب أ)

وقعت عملية سطو على منزل أسطورة كرة القدم الإيطالي الراحل باولو روسي، في يوم تشييع جثمانه، بحسب تقارير لوسائل إعلام إيطالية. وتردد أن اللصوص اقتحموا منزل العائلة في بوسيني على مشارف أريزو في توسكاني، بحسب وكالة أنباء «أنسا» وصحيفة «كوريري ديلا سيرا» ووسائل إعلام أخرى، مشيرة إلى أن التحقيقات انطلقت بشأن هذه الواقعة. وذكرت وكالة أنباء «أنسا» أن الحادث تم اكتشافه بوساطة أحد الموظفين التابعين للعائلة، فيما اكتشفت زوجة روسي حدوث عملية نهب في غرف المنزل لدى وصولها، وبحسب تقارير صحفية اختفت جواهر وساعة يد. وتوفى روسي صباح الخميس الماضي عن عمر ناهز 64 عاماً، بعد أن قاد منتخب إيطاليا للتتويج بلقب كأس العالم 1982.