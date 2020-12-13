إنترناسيونال «خامس البرازيل»

ساو باولو (د ب أ)

تقدم فريق إنترناسيونال إلى المركز الخامس، بجدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على ضيفه بوتافوجو 2-1 فجر أمس، في المرحلة الخامسة والعشرين.

وفي مباريات أخرى، فاز بالميراس على ضيفه باهيا 3- صفر، وأتليتيكو جويانيينسي على مضيفه سييارا 2-1، وتعادل جوياس مع جريميو سلبيا.

وعلى ملعب بيرا ريو، تقدم بيدرو راؤول بهدف لبوتافوجو في الدقيقة 28، لكن إنترناسيونال رد بهدفين حملا توقيع باتريك بيزيرا ويوري ألبرتو في الدقيقتين 36 و70.

الفوز رفع رصيد إنترناسيونال إلى 41 نقطة في المركز الخامس، وظل بوتافوجو في المركز قبل الأخير بعشرين نقطة.