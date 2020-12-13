النصر «4 من 24»

الرياض (أ ف ب)

عمق الأهلي من جراح النصر بتغلبه عليه 2-1، في قمة المرحلة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم أمس الأول، وسجل المغربي إدريس فتوحي هدفي الأهلي، وأيمن يحيى للنصر، الذي أهدر له عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء في الدقيقة 33.

وانفرد الأهلي بالمركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما بقي النصر في المركز قبل الأخير بأربع نقاط.

واستعاد الاتفاق توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية وتجاوز ضيفه ضمك 4-2، ورفع الاتفاق رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، في حين بقي ضمك على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الأخير.