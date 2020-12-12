اتحاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي غداً

دبي (وام)

يوقع اتحاد كرة القدم غداً بمقره في دبي اتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وأورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي.

وتأتي الاتفاقية استمراراً لجهود اتحاد كرة القدم الخاصة، بتعزيز العلاقات مع مختلف الاتحادات الوطنية بالعالم، وتطوير منظومة كرة القدم، والاستفادة من الخبرات لرفع المستوى الفني والإداري والتنظيمي لمختلف البطولات الكروية، وتعزيزاً للتعاون المشترك بين الدولتين في كافة القطاعات، بما فيها قطاع الرياضة وكرة القدم، لما تحظى به اللعبة الشعبية الأولى بالعالم من شغف ومتابعة لدى الجميع.

وتشمل اتفاقية التعاون عدداً من البنود، منها إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية والأندية، وإقامة ورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية، فضلاً عن طرح مبادرات تطويرية، تسهم في دعم مسيرة اللعبة في الدولتين.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم عقد اجتماعاً الشهر الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي مع أورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي، تم خلاله بحث كل الأمور المتعلقة بالاتفاقية.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، إن هذه الاتفاقية تأتي تفعيلاً لمعاهدة السلام الموقعة بين الدولتين، حيث حرصنا في اتحاد كرة القدم على التنسيق مع الاتحاد الإسرائيلي بشأن هذه الاتفاقية، الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تحمل رسالة سلام من أرض السلام، ونحن على ثقة من أن مردودها سيكون إيجابياً جداً وسيخدم الطرفين.

وأضاف أن وجود إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في الإمارات وحضوره مراسم توقيع الاتفاقية يؤكد حرص «الفيفا» وتشجيعه على مثل هذه المبادرات التي تخدم كرة القدم، إحدى أهم الأنشطة التي تساعد على تقارب الشعوب، والتقاء الثقافات لما تحمله من أهداف وقيم سامية وتنافس شريف.

وأوضح الأمين العام أن اتحاد كرة القدم أنهى كافة الجوانب الخاصة بالاتفاقية، حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع الجانب الإسرائيلي ووضع البنود التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة التي ستشهد زيارات ومبادرات متبادلة بين الطرفين.