«البرتقالي» يوقف انطلاقة «الزعيم» بالتعادل

معتصم عبدالله (دبي)

أوقف عجمان انطلاقة العين متصدر ترتيب دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بعدما فرض التعادل السلبي، في مواجهة الفريقين أمس، على استاد راشد بن سعيد، في بداية الجولة التاسعة، والتي شهدت تعادل الفجيرة والنصر بالنتيجة ذاتها، فيما تفوق الشارقة على مضيفه الوصل 5- 3.

وباتت صدارة العين برصيد 21 نقطة مهددة بشكل كبير، بعد تعثر الفريق بالتعادل الثالث، بعد مباراتي الفجيرة 0-0، في الجولة الرابعة، والوحدة 1-1 في السابعة، عطفاً على الملاحقة الشرسة لاتحاد كلباء «الوصيف» برصيد 19 نقطة، والذي يلتقي اليوم ضيفه خورفكان صاحب المركز قبل الأخير، في ختام الجولة التي تشهد أيضاً مباريات بني ياس وحتا، الوحدة والجزيرة، والظفرة وشباب الأهلي.