فوز مسافي والبطائح في «الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة)

صعد مسافي إلى «وصافة» دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، للمرة الأولى خلال تاريخ مشاركاته في البطولة، بعدما حقق الفوز، أمس، على ضيفه الذيد بهدف أحرزه إبراهيم إسماعيل، في الدقيقة 63، ضمن الأسبوع الرابع، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، من ثلاث مباريات متتالية، ويبقى الذيد بـ «نقطة».

وتفوق البطائح على التعاون 2-1، وأحرز الهدفين جاسم محمد في الدقيقة 58، وميدريوس في الدقيقة 89، بينما سجل مالك محمد هدف التعاون في الدقيقة 65، ليرفع البطائح رصيده إلى 9 نقاط، بالتساوي مع مسافي الذي يتفوق بفارق الأهداف، وتجمد التعاون عند 4 نقاط.