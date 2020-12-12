ياس «مسك الختام»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تسدل العاصمة أبوظبي الستار اليوم على نهاية مشوار بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» بإقامة الجولة الأخيرة من البطولة، جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، بمشاركة عشرة فرق وعشرين سائقاً. ويكتسب سباق اليوم خصوصية شديدة لاسيما وأنه الأخير في أطول موسم شهدته البطولة منذ انطلاقها في خمسينيات القرن الماضي، بسبب جائحة كورونا، كما أنه المشهد الأخير في مشوار عدد من السائقين سواء على مضمار السرعة بشكل عام أو مع فرقهم، وعلى رأسهم الألماني سبستيان فيتل الذي سوف تكون جولة اليوم هي الأخيرة له مع فيراري.

تتجه أنظار محبي وعشاق سباقات الفورمولا-1 إلى حلبة مرسى ياس، رغم أن نتيجة هذا المساء لن تؤثر على مسار لقب البطولة الذي حسمه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وكأس اليوم له مذاق خاص، لاسيما وأنه كأس الجولة الأصعب على صعيد المنحنيات، وكذلك الكأس الأهم للتحفيز للموسم الجديد، حيث إن البطل يحصل على قوة دفع كبيرة، واعتاد مضمار ياس على تقديم المتعة والإثارة، ويعتبر بطولة منفصلة يسعى السائقون للظفر بها كأفضل نهاية ومسك ختام لموسم الفورمولا- 1.

ويطمح بطل العالم الحالي لويس هاميلتون إلى تحقيق المزيد من الأرقام المميزة، أبرزها السعي للفوز باللقب في أبوظبي ليوسع الفارق مع بقية منافسيه بعدد مرات الفوز بجائزة الاتحاد للطيران الكبرى على أرض حلبة مرسى ياس، إذ يملك 5 انتصارات في أبوظبي، متقدماً على سيباستيان فيتل الذي يملك 3 انتصارات، إضافة إلى محاولة تسجيل الانتصار الـ 13 للموسم الحالي، لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مايكل شوماخر عام 2004، وفيتل عام 2013 كأكثر السائقين فوزاً في موسم واحد، إلا أن المهمة ستكون صعبة في ظل خطف فيرستابن مركز الانطلاق الأول بعد تصدره جولة التأهيل الرسمية أمس.

كما يبرز صراع قوي في ظل عدم ضمان سائق مرسيدس فاليتيري بوتاس مركز الوصافة في الترتيب العام برصيد 205 نقاط، متقدماً على فيرستابن سائق ريد بل الثالث بـ 189 نقطة، وفي حالة عدم تحقيق بوتاس لأي نقاط وبفوز فيرستابن قد يخسر الفنلندي المركز الثاني.

أما الصراع الأبرز فسيتركز على المركز الثالث في ترتيب الصانعين، والذي يتنافس عليه ريسينج بوينت وماكلارين في ظل فارق النقاط الذي يجعل المركز غير محسوم في الجولة الأخيرة، إذ يملك ريسينج بوينت 194 نقطة، يليه ماكلارين بـ 184 نقطة، ويدخل كذلك فريق رينو على الخط بامتلاكه 172 نقطة وينتظر أن تخدمه الظروف وعدم تحقيق منافسيه لأية نقاط.

وأسفرت نتائج الجولات التأهيلية عن انطلاق الهولندي فيرستابن من المركز الأول بعد التفوق على الجميع في الجولة الرسمية مساء أمس، وانطلاقة سائق ريد بل هي الأولى التي يتواجد فيها سائق من فريق غير مرسيدس الذي سيطر على مقدمة خط الانطلاق من المركز الأول بحلبة ياس في السبع سنوات الماضية.

وتفوق فيرستابن على الجميع مساء أمس بعدما نجح في الحصول على أسرع لفة بزمن قدره 1.35.246 دقيقة، واحتل المركز الثاني فاليري بوتاس سائق مرسيدس، فيما كان المركز الثالث من نصيب بطل العالم لويس هاميلتون.