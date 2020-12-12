بيرند.. 21 عاماًً خلف مقود سيارة الأمان

أبوظبي (الاتحاد)

يتشوق بيرند مايلاندر، سائق سيارة الأمان، بفارغ الصبر لانطلاق فعاليات السباق اليوم، ويتمتع بيرند بخبرة طويلة تمتد إلى 21 عاماً، تولى خلالها مسؤولية قيادة سيارة الأمان في مختلف الحلبات العالمية التي استضافت سباقات البطولة، إلا أن هذه الخبرة الطويلة لا تؤثر عليها عندما يتعلق ذلك بحماسه لكل سباق، وخاصة السباق الختامي من البطولة، والذي تستضيفه حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وقال بيرند: «تتميز حلبة مرسى ياس بمرافقها المتطورة ومزاياها العصرية، والقيادة ممتعة على المسار نفسه، ويتميز خط السباق بمجراه الانسيابي في المقطعين الأولين من المسار، أما بالقرب من الفندق ومنطقة العودة إلى خط الانطلاق بالقرب من المرسى فيزداد تعرج المسار، وهذا الأمر يفرض نوعاً من التحدي عند إعداد السيارة، كونه يتطلب مستويات أعلى من التماسك، وأن اختتام الموسم في حلبة مرسى ياس أمرٌ رائع».

ويتمتع بيرند بمسيرة رياضية جديرة بالتقدير في عالم سباقات السيارات، فقد خاض العديد من السباقات مع فرق كبرى مثل فورمولا فورد وبورشه، قبل أن يشغل منصب سائق سيارة الأمان في بطولة العالم قبل 21 عاماً، ويؤدي السائق الألماني مهام قيادة سيارة الأمان ضمن إطار فريق واسع يضم كادراً أكبر، ويؤدي دوراً كبيراً في الحدث، ولا يمكن التقليل من أهمية هذا الدور الهام لطاقم الأمان. ويتحدث بيرند عن مهامهم خلال كل عطلة أسبوع سباق: «تعبر كلمة فريق بشكل صحيح عن أسلوب عملنا، فأنا أقود سيارة الأمان إلا أن هناك الكثير من الإعدادات والإجراءات التي تتم خلف الكواليس، يؤدي السائق المساعد ريتشارد الذي يجلس في مقعد السيارة بجانبي دوراً في غاية الأهمية، فهو من يتولى أنظمة الملاحة، ويتابع حالة المسار عن طريق الشاشات وقنوات الاتصال، ونحن على تواصل دائم مع غرفة التحكم بالسباق أثناء تواجدنا في السيارة، وهذا الأمر يفوق في أهميته سيارة الأمان بحد ذاتها، لأن المعلومات تردنا بشكل مباشر عن طريق فريق التحكم بالسباق، فهم من يزودنا بالتعليمات ويعلموننا بالحاجة إلى التحرك إلى مسار السباق أو العودة إلى منطقة الصيانة، فيما نعلمهم بالأحوال على مسار السباق مثل تواجد مناطق تسبب الانزلاق نظراً لتبلل المسار، كما يشكل الاهتمام بالسيارات ميكانيكياً جزءاً هاماً من مسؤوليات الفريق، ففي كل سباق تتواجد سيارتا أمان وسيارتان طبيتان، وتخضع السيارات في كل جولة لاختبارات صارمة تشمل أداء المكابح والإطارات ومستويات الوقود.