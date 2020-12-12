«جوال» بطل كأس منصور بن زايد للخيول

الشارقة (الاتحاد)

تألقت المهرة «أشجان» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة فابريس فيرون، حين خطفت لقب الشوط الثاني لمسافة 1000 متر، ضمن فعاليات السباق الثالث لمضمار الشارقة لونجين، الذي أقيم عصر أمس.

وحلق الجواد «جوال» للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بكأس منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة، في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1200 متر.

وأشرف على الفائز ماجد الجهوري، وقاده للفوز فرناندو جارا.

وتوج الفائزين في الشوط الرئيس الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومنح «سناد» لصالح عمر بن حيدر، مدربه المصري كريم رمضان، أول فوز في مسيرته، حين قاده الفارس ناثان كروس للقب مستشفى الشارقة للخيول، في الشوط الأول لمسافة 1200 متر.

ومنحت الفرس «أميرة» أول فوز لمالكها محمد جاسم المحمود، بإشراف علي راشد الرايحي، وقيادة كونور بيسلي والذي جاء في شوط مستشفى الشارقة للخيول، في الشوط الثالث لمسافة 1700 متر، وظفر «جاب اليعسوب» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان الهي، وقيادة اشتيبان مازور، بجائزة شوط مجلس الشارقة الرياضي في الشوط الرابع لمسافة 1700 متر، ونال «مان هنتر» لمروان البيضائي، بإشراف مجيب رحمان، وقيادة ريان كورتولو لقب مستشفى الشارقة للخيول الختامي في الشوط السادس لمسافة 1200 متر.